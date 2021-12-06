Сухогруз с китайским экипажем сел на мель в Сахалинской области
Как сообщили местные власти, людям на судне ничего не угрожает. Судно пустое, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Фото © VK / Дмитрий Любчинов
Сухогруз с китайским экипажем сел на мель в Сахалинской области. Видео © Instagram / evgenii.1211
В сахалинском Холмске сел на мель сухогруз Xing Yuan с китайским экипажем на борту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"На борту судна находится экипаж из 12 человек, граждане КНР. Эвакуацию экипаж не запрашивал, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Разлива топлива нет", — говорится в сообщении.
На место уже выехал глава городского округа Дмитрий Любчинов. По его словам, само судно зарегистрировано под флагом африканской страны Сьерра-Леоне. Сухогруз пустой, при улучшении погодных условий он будет снят с мели.
Ранее Лайф рассказывал, что в конце ноября в Баренцевом море на мель село две баржи. Угрозы жизни моряков не было. Буксир отдал трос и лёг в дрейф в районе, где это случилось.
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