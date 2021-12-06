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Сухогруз с китайским экипажем сел на мель в Сахалинской области

Как сообщили местные власти, людям на судне ничего не угрожает. Судно пустое, разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

6 декабря, 06:24

Фото © VK / Дмитрий Любчинов

Сухогруз с китайским экипажем сел на мель в Сахалинской области. Видео © Instagram / evgenii.1211

В сахалинском Холмске сел на мель сухогруз Xing Yuan с китайским экипажем на борту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На борту судна находится экипаж из 12 человек, граждане КНР. Эвакуацию экипаж не запрашивал, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Разлива топлива нет", — говорится в сообщении.

  • Фото © VK / Дмитрий Любчинов
    Фото © VK / Дмитрий Любчинов
  • Фото © ГУ МЧС России по Сахалинской области
    Фото © ГУ МЧС России по Сахалинской области
  • Фото © VK / Дмитрий Любчинов
    Фото © VK / Дмитрий Любчинов

Фото © VK / Дмитрий Любчинов

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На место уже выехал глава городского округа Дмитрий Любчинов. По его словам, само судно зарегистрировано под флагом африканской страны Сьерра-Леоне. Сухогруз пустой, при улучшении погодных условий он будет снят с мели.

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Ранее Лайф рассказывал, что в конце ноября в Баренцевом море на мель село две баржи. Угрозы жизни моряков не было. Буксир отдал трос и лёг в дрейф в районе, где это случилось.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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