Сухогруз с китайским экипажем сел на мель в Сахалинской области. Видео © Instagram / evgenii.1211

В сахалинском Холмске сел на мель сухогруз Xing Yuan с китайским экипажем на борту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На борту судна находится экипаж из 12 человек, граждане КНР. Эвакуацию экипаж не запрашивал, угрозы жизни и здоровью экипажа нет. Разлива топлива нет", — говорится в сообщении.







На место уже выехал глава городского округа Дмитрий Любчинов. По его словам, само судно зарегистрировано под флагом африканской страны Сьерра-Леоне. Сухогруз пустой, при улучшении погодных условий он будет снят с мели.