НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Следователи проводят проверку после пожара в колонии в Новгородской области

По данным ведомства, при тушении огня в одной из камер нашли тело мужчины 1994 года рождения.

6 декабря, 05:39

Фото © СУ СК РФ по Новгородской области

Следователи устанавливают все обстоятельства пожара в исправительной колонии № 4 в городе Валдае Новгородской области, проводится проверка по факту произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, в результате пожара погиб мужчина 1994 года рождения. Его тело нашли в одной из камер, когда тушили огонь. Ещё четверых заключённых госпитализировали.

Жертвами взрыва и пожара в петербургской квартире стали два человека

Жертвами взрыва и пожара в петербургской квартире стали два человека

Ранее Лайф рассказывал, что возгорание в колонии произошло около шести часов утра в помещении штрафного изолятора, где хранились спальные принадлежности.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1