Следователи проводят проверку после пожара в колонии в Новгородской области

Следователи устанавливают все обстоятельства пожара в исправительной колонии № 4 в городе Валдае Новгородской области, проводится проверка по факту произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, в результате пожара погиб мужчина 1994 года рождения. Его тело нашли в одной из камер, когда тушили огонь. Ещё четверых заключённых госпитализировали.