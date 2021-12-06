Следователи проводят проверку после пожара в колонии в Новгородской области
По данным ведомства, при тушении огня в одной из камер нашли тело мужчины 1994 года рождения.
Следователи устанавливают все обстоятельства пожара в исправительной колонии № 4 в городе Валдае Новгородской области, проводится проверка по факту произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, в результате пожара погиб мужчина 1994 года рождения. Его тело нашли в одной из камер, когда тушили огонь. Ещё четверых заключённых госпитализировали.
Ранее Лайф рассказывал, что возгорание в колонии произошло около шести часов утра в помещении штрафного изолятора, где хранились спальные принадлежности.
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