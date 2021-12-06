В Новгородской области произошёл пожар в колонии

В городе Валдае Новгородской области произошёл пожар в исправительной колонии № 4. Об этом сообщили Лайфу в региональных экстренных службах.

Возгорание случилось примерно в шесть часов утра в помещении штрафного изолятора, где хранились спальные принадлежности. В результате погиб один заключённый, четверых увезли на машине скорой помощи.