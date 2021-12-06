В Новгородской области произошёл пожар в колонии
По предварительным данным, один заключённый погиб, четверых увезли в больницу.
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В городе Валдае Новгородской области произошёл пожар в исправительной колонии № 4. Об этом сообщили Лайфу в региональных экстренных службах.
Возгорание случилось примерно в шесть часов утра в помещении штрафного изолятора, где хранились спальные принадлежности. В результате погиб один заключённый, четверых увезли на машине скорой помощи.
Ранее Лайф рассказывал, что два человека стали жертвами пожара в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв газа в квартире.
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