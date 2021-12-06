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В Новгородской области произошёл пожар в колонии

По предварительным данным, один заключённый погиб, четверых увезли в больницу.

6 декабря, 04:49

Фото © МЧС РФ

В городе Валдае Новгородской области произошёл пожар в исправительной колонии №  4. Об этом сообщили Лайфу в региональных экстренных службах.

Возгорание случилось примерно в шесть часов утра в помещении штрафного изолятора, где хранились спальные принадлежности. В результате погиб один заключённый, четверых увезли на машине скорой помощи.

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Ранее Лайф рассказывал, что два человека стали жертвами пожара в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, возгоранию предшествовал взрыв газа в квартире.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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