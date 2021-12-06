В Туве спасатели больше девяти часов искали рабочего под завалами. Видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Тыва

Более девяти часов понадобилось спасателям, чтобы извлечь рабочего, которого завалило при обрушении здания горно-обогатительного комбината в городе Ак-Довурак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Тыва.

Стены рухнули на двух человек, но одного достали сразу, а над спасением второго пришлось потрудиться. Работы осложнялись морозом до -25 градусов. К тому же действовать приходилось вручную, так как тяжёлая техника подъехать не могла.

"В районе нахождения пострадавшего спасатели установили тепловые пушки для поддержания необходимой для жизни температуры. Дополнительно из Кызыла доставлен универсальный мобильный обогреватель "Горыныч" на базе КамАЗа", — рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Тыва Дмитрий Крыж.

В ведомстве добавили, что в 21:30 (04:30 мск) пострадавший был извлечён и передан медикам. На месте происшествия работало 44 человека и 11 единиц техники.