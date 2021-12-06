Критик Бруг назвал ошибкой решение запретить балет "Щелкунчик" в Германии

Решение об изъятии "Щелкунчика" из репертуара Государственного балета Берлина было ошибочным и политическим — такое мнение высказал критик Мануэль Бруг, комментируя решение худрука балетной труппы Кристины Теобальд.

В материале для Die Welt Бруг заявил, что Теобальд с 80-х годов выполняет функцию "могильщицы балета в его традиционной форме".