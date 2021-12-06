Критик Бруг назвал ошибкой решение запретить балет "Щелкунчик" в Германии
Он считает, что сказывается влияние "духа времени, царящего преимущественно в злобных социальных сетях".
Балет "Щелкунчик". Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
Решение об изъятии "Щелкунчика" из репертуара Государственного балета Берлина было ошибочным и политическим — такое мнение высказал критик Мануэль Бруг, комментируя решение худрука балетной труппы Кристины Теобальд.
В материале для Die Welt Бруг заявил, что Теобальд с 80-х годов выполняет функцию "могильщицы балета в его традиционной форме".
"Этого требует дух времени, царящий преимущественно в злобных социальных сетях. И поэтому в этом году берлинские дети будут лишены удовольствия увидеть роскошную постановку классического балета Петра Чайковского "Щелкунчик", в точности воспроизводящую премьерный вариант спектакля от 1892 года!" — отмечает Бруг.
Ранее Лайф писал, что в Германии балет "Щелкунчик" закрыли, признав расистским. Претензии возникли не только к сценам с "темнокожим" гримом персонажей, но и к китайскому танцу. Не понравились "мелкие шажки" в хореографическом рисунке. После балетмейстер Касаткина заявила, что за скандалом стоят отдельные люди, которые хотят таким образом сделать себе рекламу.
Комментариев: 0