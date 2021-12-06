Овощеводы предупредили о возможной нехватке картофеля в 2022 году

В этом году в России на переработку было направлено около одного миллиона тонн картофеля, в следующем нужно будет до полутора миллионов тонн, а к 2026 году — уже до трёх миллионов, сообщил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупёхин. По его словам, на фоне этого, а также сокращения производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падения урожайности из-за засухи может образоваться дефицит картофеля на рынке.

Как сообщает "Коммерсант", об этом говорили на совещании в Минсельхозе. Отмечается, что стоимость сырья рискует подскочить на 50%. Без субсидий нехватку клубней заменит только импорт, уверены овощеводы.

В числе сдерживающих факторов упоминают и политику торговых сетей, которые не готовы принимать клубни небольшого калибра и не заключают годовых контрактов. Но источник издания в розничных сетях утверждает, что причина в самих аграриях: среди более чем трёх с половиной тысяч производителей, которых рекомендовал Минсельхоз, менее 1% согласились заключить прямые контакты. Ретейлеры утверждают, что это производители не готовы брать на себя ответственность.

В Союзе участников рынка картофеля предложили предусмотреть новую меру поддержки — компенсацию по 100 тысяч рублей в основных регионах по сбору клубней на одном гектаре вводимых в оборот земель. Речь идёт о Тульской, Нижегородской, Астраханской и Брянской областях. Иначе может возникнуть ситуация, когда дефицит российского картофеля придётся замещать импортом. Так, в 2020 году в РФ было ввезено 316,3 тысячи тонн картофеля, а на 21 ноября этого года — 548,9 тысячи тонн. Основные поставщики — Египет, Азербайджан, Белоруссия, Израиль. Однако в Минсельхозе заявили изданию, что в 2022 году на развитие овощеводства и без того планируется направить пять миллиардов рублей.