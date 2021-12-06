Назарбаев призвал быть благодарными России за помощь в делимитации границы

Первый президент Казахстана заявил, что в его стране должны помнить поддержку со стороны России и Китая в уточнении государственных границ после обретения республикой суверенитета. Он напомнил, что права на огромную территорию, доставшуюся от предков по наследству, не были закреплены в международных документах ни в царские времена, ни в годы существования СССР.

"Организовать конструктивный переговорный процесс по всему периметру наших границ протяжённостью 14 тысяч километров было непростой задачей. Должен отметить, что это удалось благодаря нашим двум великим соседям — России и Китаю, руководство которых с первых дней поддерживало нашу независимость, а также процесс уточнения наших границ", — написал Назарбаев в статье в преддверии отмечаемого в Казахстане 16–17 декабря 30-летия независимости.

Бывший президент Казахстана напомнил, что общая граница республики с Россией составляет порядка семи с половиной тысяч километров, она стала поясом дружбы и доверия. Исторические договорённости по 1,7 тысячи километров границы были достигнуты и с КНР. Это, по словам Назарбаева, определило конструктивное отношение к пограничным вопросам и всех других соседних стран.

"Мы всегда должны ценить и помнить с благодарностью поддержку России и президента Владимира Путина, руководства Китая в тот важный момент нашей истории", — отметил Назарбаев.