Инфекционист Тимаков подсказал альтернативу медицинской маске на корпоративе

Тем, кто собирается на новогодний корпоратив, но не знает, как быть с медицинской маской на празднике, можно запастись увлажняющими интраназальными каплями. Они сформируют на слизистой носа биоплёнку, препятствующую распространению вируса, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект её присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определённую биоплёнку, чтобы в ней не распространялся вирус", — рассказал РИА "Новости" Тимаков.

Увлажнить слизистую и ни в коем случае не допустить "сухого носа" — это самое важное, по словам Тимакова. Каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, по возвращении домой следует промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после опять закапать препарат, пояснил врач.