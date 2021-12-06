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Инфекционист Тимаков подсказал альтернативу медицинской маске на корпоративе

По мнению врача, никто на таком мероприятии защитное средство носить не будет, но можно "создать эффект его присутствия".

6 декабря, 03:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тем, кто собирается на новогодний корпоратив, но не знает, как быть с медицинской маской на празднике, можно запастись увлажняющими интраназальными каплями. Они сформируют на слизистой носа биоплёнку, препятствующую распространению вируса, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект её присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определённую биоплёнку, чтобы в ней не распространялся вирус", — рассказал РИА "Новости" Тимаков.

Увлажнить слизистую и ни в коем случае не допустить "сухого носа" — это самое важное, по словам Тимакова. Каплями необходимо воспользоваться перед корпоративом, по возвращении домой следует промыть нос физиологическими и солевыми растворами, а после опять закапать препарат, пояснил врач.

Опрос показал, сколько россиян надеются попасть на новогодний корпоратив

Опрос показал, сколько россиян надеются попасть на новогодний корпоратив

Ранее Лайф сообщал, что около 120 человек заразились ковидом на рождественском корпоративе в Норвегии. Причём у 13 больных подтвердился штамм "омикрон", но его могло подхватить намного больше участников мероприятия.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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