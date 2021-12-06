НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские фрегат и корвет вышли в Японское море для учений

Экипажи боевых кораблей отработают поиск подводных лодок противника и проведут стрельбы.

6 декабря, 03:25
<p>Фрегат "Маршал Шапошников". Фото © <a href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/MarshalShaposhnikov2006ApraHarbor.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фрегат "Маршал Шапошников". Фото © Wikipedia

Фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в акваторию Японского моря. Они впервые в новом учебном году отработают элементы боевой подготовки, сообщили в ТОФ.

"В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы", — говорится в сообщении флота.

А экипаж корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проведёт учения по противовоздушной обороне одиночным кораблём в море. Сообщается, что после завершения проверки обновлённых систем и оборудования фрегат "Маршал Шапошников" войдёт в состав сил постоянной готовности флота.

Корабли Черноморского флота прибыли на военно-морские учения в Алжир

Корабли Черноморского флота прибыли на военно-морские учения в Алжир

А ранее Лайф рассказывал, что подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море. Атаку практическим боезапасом, то есть без боевой части, выполнили на глубине около ста метров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1