Российские фрегат и корвет вышли в Японское море для учений

Фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в акваторию Японского моря. Они впервые в новом учебном году отработают элементы боевой подготовки, сообщили в ТОФ.

"В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы", — говорится в сообщении флота.

А экипаж корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проведёт учения по противовоздушной обороне одиночным кораблём в море. Сообщается, что после завершения проверки обновлённых систем и оборудования фрегат "Маршал Шапошников" войдёт в состав сил постоянной готовности флота.