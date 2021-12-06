Российские фрегат и корвет вышли в Японское море для учений
Экипажи боевых кораблей отработают поиск подводных лодок противника и проведут стрельбы.
Фрегат "Маршал Шапошников". Фото © Wikipedia
Фрегат "Маршал Шапошников" и корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в акваторию Японского моря. Они впервые в новом учебном году отработают элементы боевой подготовки, сообщили в ТОФ.
"В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж фрегата "Маршал Шапошников" проведёт учение по поиску и обнаружению подводной лодки условного противника, а также отработает комплекс подготовительных и зачётных упражнений с выполнением алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы", — говорится в сообщении флота.
А экипаж корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проведёт учения по противовоздушной обороне одиночным кораблём в море. Сообщается, что после завершения проверки обновлённых систем и оборудования фрегат "Маршал Шапошников" войдёт в состав сил постоянной готовности флота.
А ранее Лайф рассказывал, что подлодка Северного флота провела торпедную стрельбу в Баренцевом море. Атаку практическим боезапасом, то есть без боевой части, выполнили на глубине около ста метров.
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