Заветы Елбасы: Экс-президент Казахстана дал сигнал казахским элитам, что не стоит идти по пути Лукашенко Политолог Дмитрий Родионов — о рассыпающемся кейсе многовекторности отца казахского народа и о том, почему его наследие может утонуть под пятой Вашингтона 5 декабря, 21:40 Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для фильма "Казах. История золотого человека", почему его страна не признавала Крым российским в 2014 году.

"Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было бы мне признать Осетию, Абхазию, Косово. Косово тоже нас просит, чтобы мы их признали", — сказал он.

По словам бывшего президента, во время референдума люди высказались, где хотят жить. При этом он отметил, что не поддержал семь лет назад и украинскую сторону, несмотря на призывы со стороны Петра Порошенко.

"Когда на Украине было все спокойно, отношения с Россией были близкие, все, кто жил в Крыму, могли ездить к родственникам, друзьям, общаться, а когда украинские националисты пришли и сказали, что всё для украинцев, они забеспокоились, конечно, и обратились с просьбой принять снова в состав России, был же референдум. <…> Нехорошо всё это. Всё это возникло за счёт переворота, который случился Киеве", — добавил Назарбаев.

Позиция, откровенно говоря, странная. Если вы признаёте, что был референдум (не фарс, где людей сгоняли чуть ли не под дулами автоматов, как утверждают в Киеве), что люди высказались, где хотят жить, — так признайте их выбор. А то получается ерунда какая-то: люди имели право на выбор, но мы его не признаем.

Утверждение о том, что в случае признания Крыма пришлось бы признать Южную Осетию, Абхазию и Косово, кажется логичным лишь на первый взгляд. Если задуматься, логики в нём ноль. Во-первых, "кейс" Крыма, ставшего частью признаваемой вами (более того — союзнической, входящей с вами в один экономический и военный блок) страны, — это совершенно иная история, чем "кейсы" непризнанных и полупризнанных государств. Во-вторых, много ли стран признали одновременно Абхазию и Южную Осетию и Косово?

Давайте говорить откровенно. Признание или непризнание того или иного государства практически никогда не зависит от вашего отношения к выбору народа (в Косове, кстати, никакого референдума отродясь не было), оно зависит целиком и полностью от политической конъюнктуры. Если говорить конкретно, то признание Косова либо Абхазии с Южной Осетией — это демонстрация лояльности США либо России соответственно. Стоит отметить, что для Запада по-другому просто быть не может. В НАТО не признали Косово лишь Греция, у которой спор с турками из-за Кипра, Испания, опасающаяся сепаратизма басков и каталонцев, и Румыния — в знак солидарности с Молдавией, у которой Приднестровье. Иными словами, не признали только те, для кого это чревато собственными проблемами. Остальные признали — как по команде.

Согласитесь, было бы логично, если бы союзники России, в первую очередь Белоруссия и Казахстан, вслед за ней признали бы Абхазию и Южную Осетию. И ещё логичней было бы признать Крым — ведь это, как я уже говорил выше, совершенно иной уровень, это территория России!

Но они этого не сделали, оправдываясь, что пришлось бы признать и Косово. Нелепое оправдание.

Реальная причина заключалась в политике многовекторности, проще говоря, в желании сидеть на двух стульях. В принципе, удивляться тут нечему. Многовекторность — характерная черта всех наших союзников на постсоветском пространстве, так что едва ли от Назарбаева кто-то всерьёз ожидал признания Крыма или Абхазии с Южной Осетией. За многие годы мы привыкли к его многовекторности и всегда закрывали на это глаза.

Проблема в том, что если вы закрываете глаза на многовекторность соседа, а кто-то другой — не закрывает, то многовекторность может в один не очень прекрасный день повернуться не в вашу пользу.

Почему сейчас звучит это заявление? Понятно, что на фоне того, как президент Белоруссии, пусть и не очень охотно, признаёт-таки Крым частью России, — тема актуальная, важная. Повторю, она всегда была маркером лояльности Москве, но сегодня этот маркер особенно ярок.

Характерно, что говорит об этом не нынешний президент Казахстана, а бывший. Человек, который является основателем современного казахского государства и, как считают многие, до сих пор управляет им. При этом это один из самых авторитетных и тяжеловесных политиков в СНГ (единственный живой член Политбюро ЦК КПСС, оставшийся при влиятельной политической должности) — человек, к которому, как минимум, прислушиваются на всём постсоветском пространстве. В Казахстане он и вовсе носит титул Елбасы — "лидер нации".

Так или иначе, но Назарбаев уходит, и рано или поздно уйдёт окончательно и навсегда. В стране, по сути, продолжается трансфер власти новым элитам, воспитанным Назарбаевым. И то идеологическое наследие, которое он им оставит после себя, вне всякого сомнения, останется актуальным на годы вперёд.

Фильм Оливера Стоуна — не просто историческая и автобиографическая картина. Это и есть манифест Назарбаева, его послание будущим поколениям правящих элит. Всё то, что он говорит в нём, — это не просто слова, это установка!

Семья Назарбаевых сегодня — это самые влиятельные люди в Казахстане, и это так и будет и после Назарбаева, который за годы бессменного правления накопил не только много денег, но и солидный политический багаж и определённое чувство политического величия, ощущения себя патриархом истории, который не просто создал систему, но и должен законсервировать её после себя. Поэтому громкие политические заявления, которые делает сегодня Назарбаев, не стоит рассматривать просто как высказывания по актуальным вопросам и стремление попасть в информационную повестку и новостные ленты. Нет, Елбасы метит намного дальше и глубже.

В заявлении по Крыму откровенно читается установка к потомкам на консервацию политики многовекторности. А тот факт, что происходит это на фоне признания Крыма Белоруссией, — не просто совпадение, а установка на то, что Казахстан не должен следовать её примеру и слишком тесно сближаться с Россией. Экономическая интеграция в рамках ЕАЭС (правда, большой вопрос, кому она выгоднее: России или самому же Казахстану) — да. Военная в рамках ОДКБ (по факту для Казахстана, как и для других это пользование российским "зонтиком") — да. В общем, везде, где можно использовать Россию в своих интересах, — всё да! А там, где нужно отдать что-то взамен, уступить часть суверенитета, — нет!

Ещё в конце 2013 года на заседании Высшего евразийского экономического совета именно Назарбаев выступил рупором отказа от политической интеграции, предложив "потерпеть и не спешить" и ограничиться лишь экономическими аспектами в рамках создаваемой ЕАЭС.

"Мы с вами говорили, не хотелось бы повторять, но политизация создаваемого союза недопустима. Мы видим, что происходит вокруг. Давайте создадим экономический союз, всё придёт в своё время. Мы строим экономический союз, поэтому задача Комиссии не включать в договор положения, выходящие за пределы экономической интеграции. Я думаю, мы чётко говорили на эту тему", – заявил он, сильно остудив "интеграционный пыл" Москвы, которой нужен был прорыв на фоне украинских событий.

И это всё тот же Назарбаев, который был противником распада СССР, его даже не звали в Беловежскую пущу. Но это было 30 лет назад. А потом он стал одним из "царьков", на которых обрушилось чересчур много суверенитета, жертвовать даже миллионной долей которого они не собирались. И всё тот же Назарбаев сегодня интегрируется не только с Россией в рамках ЕАЭС, но и с Турцией, будучи одним из главных идеологов Организации тюркских государств, — это его страна приютила множество руководящих органов ОТГ, включая академию, недавно назвавшую российскую Якутию "непризнанным государственным образованием".

Это при Назарбаеве начался процесс отказа от кириллицы. Это при нём начали переписывать учебники, согласно которым оказалось, что Россия всегда отнимала у казахов их богатства. А задолго до этого в республике, всегда считавшейся нам одной из самых близких, началось плавное выдавливание русских. И сегодня — при его преемнике — конфликты в стране вокруг языка стали едва ли не обыденностью, а переход на латиницу воплотился в жизнь.

И вот он подготовил очередной "завет": Крым не признавать, с Россией не сближаться, как это сделала Белоруссия.

Но, как я уже говорил выше, многовекторность рано или поздно заканчивается. Очевидно, что Запад будет делать ставку на то, чтобы к власти в странах Средней Азии пришли люди уже не многовекторные, а одновекторные. Как на Украине, в Молдавии и Грузии. При Назарбаеве это явно не прокатит. А вот после — вполне. Играть в мгноговекторность нужно уметь, и тут надо отдать должное Елбасы — он умеет. А вот сумеют ли его наследники, большой вопрос…

Авторы Дмитрий Родионов