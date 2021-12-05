Военный манёвр: Зачем американский разведчик спугнул пассажирский борт "Аэрофлота" и при чём тут сбитый США иранский лайнер Почему опасное маневрирование в международном пространстве самолёта-разведчика может привести к катастрофе и как отреагирует Россия в случае провокации. 5 декабря, 19:13 Командный центр системы "Иджис" в рубке USS Vincennes, январь 1988 года. Фото © Wikipedia

33 года назад пассажирский лайнер Airbus A300B2-203 иранской авиакомпании совершал полёт в Дубай и после семи минут полёта над Персидским заливом был сбит ракетой класса "земля – воздух", которую выпустил военный корабль США Vincennes. Американцы признали, что сбили самолёт, но не только не извинились за трагический инцидент, но и наградили офицера, давшего команду выпустить ракету. В результате погибли 274 пассажира и 16 членов экипажа. За три десятка лет американцы и не подумали признать свою вину. Более того, своими действиями над Чёрным морем они доказывают, что гражданская авиация других стран для них ничего не значит. А значит, готовы повторить?

Напомним, борту "Аэрофлота" в ходе полёта 3 декабря из Израиля в Москву пришлось уклоняться от американского самолёта-разведчика, который находился в 20 метрах от него. Дело в том, что такие военные самолёты очень хорошо видят всё, что находится далеко, но абсолютно слепы и глухи к гражданским лайнерам. Опасный инцидент произошёл утром на высоте 10 километров. В результате российский самолёт был вынужден сменить эшелон. Что было расценено российским МИД как создание угрозы для нашей авиации из-за действий НАТО, борт которого опасно маневрировал на высоте, предназначенной для гражданских самолётов, и не отвечал на запросы авиадиспетчеров. По всей вероятности, экипаж самолёта-разведчика принял собственное решение, отклонившись от согласованного маршрута и наплевав на нормы безопасности.

Ракета стартует с передней площадки крейсера Vincennes во время учений в 1987 году. Эта же пусковая установка была применена для стрельбы по рейсу IR655. Фото © wikipedia

В ситуации с американским бортом дело происходило в международном пространстве. Самолёт не заходил в зону, которая является нашей территорией и охраняется российской ПВО. Ясно, что если бы инцидент произошёл в нашем воздушном пространстве и экипаж военного американского самолёта отказался бы выполнять требования покинуть его или принять требования по посадке и аресту, то, конечно, он был бы сбит. У нас есть правила, как поступать с нарушителями границ, там прописан алгоритм, в какой последовательности происходят действия. Сбивают самолёт в крайнем случае, объясняют военные эксперты.

— Западные СМИ и политики любят возмущаться "опасным маневрированием" ВВС России, когда мы выпроваживаем от собственных границ непрошеных гостей. Наша военная авиация оттесняет такого рода борта со своей территориии. Это меры, которые у нас предусмотрены по вытеснению шпионов. А этот борт угрожал гражданскому лайнеру с мирными пассажирами на борту — это и есть опасное маневрирование. Американские лётчики не придерживаются никаких кодексов чести, так же как США не соблюдают Конвенцию ООН по морскому праву. Они считают, что для них всё доступно, — сказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

Все гражданские борта подчиняются требованиям диспетчеров и совершают полёты в тех эшелонах, что им назначили. Случается, что авиаоператоры, которые следят за безопасностью полёта, могут сообщить самолётам об опасности столкновения и изменить маршрут, такого рода прецеденты не исключение.

Российский истребитель Су-35 (по кодификации НАТО — Flanker-E) во время перехвата самолёта-разведчика Poseidon P-8A ВМС. Фото © ТАСС / ZUMA

В отношении России Пентагон ведёт себя вызывающе. По словам военных, это может привести к тому, что Россия будет вынуждена встречать эти самолёты заблаговременно и не давать им так опасно маневрировать и мешать гражданскому воздушному сообщению. Эксперты отмечают, что подобного рода манёвров было очень много накануне войны с Ираком. Тогда американцы мешали арабским самолётам, создавали проблемы на Ближнем Востоке, но об этом практически не писала западная пресса.

— Если, не дай бог, подобные разведывательные манёвры приведут к катастрофе нашего гражданского самолёта, то, я думаю, американский самолёт тут же получит расплату, потому что зенитно-ракетная система его достанет в любой точке Чёрного моря, — сказал Леонков.

Американские самолёты-разведчики, как и БПЛА, в последнее время проявляют повышенную активность в районе Крыма и Донбасса. Регулярно нарушают воздушное пространство России. Это одна из форм демонстрации непризнания принадлежности полуострова России, считает политолог Александр Роджерс.

— Если кто-то забыл, то аналогичный рейс из Тель-Авива когда-то во времена Кучмы сбили украинские военные на учениях. И даже не подумали извиняться. Вероятно, нынешняя администрация США считает, что только жизни чёрных имеют значение (БЛМ), а всеми остальными можно и пренебречь, — отметил эксперт.

Очень опасно клацать оружием там, где летают гражданские самолёты, считают политологи. По мнению экспертов, сейчас необходимо принять все возможные меры и достучаться до Пентагона.

Наши пилоты в ситуации, когда между военным самолётом НАТО и бортом "Аэрофлота" было два десятка метров, приняли абсолютно верное решение. Самолёт-разведчик отключил транспондеры, соответственно, его видели только диспетчеры. Эта ситуация является критической для такого насыщенного коридора, каким является Чёрное море, потому что нагрузка на этот участок увеличилась из-за облёта другими воздушными судами Украины и Белоруссии из-за обострения. Поэтому по поводу этого плотного региона необходимо заявление не только МИД, но и Минобороны. Потому что эти разведчики с точки зрения радиолокации видят очень далеко, но они слепы к другим самолётам вблизи, так как отключают средства опознавания. Это сейчас самое главное, что должны осознать западные политики. Их военные манёвры поставили под угрозу жизни сотен людей. Иначе последует катастрофа. Марат Баширов Политолог

Авторы Елена Стафеева