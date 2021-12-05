Военный манёвр: Зачем американский разведчик спугнул пассажирский борт "Аэрофлота" и при чём тут сбитый США иранский лайнер
Почему опасное маневрирование в международном пространстве самолёта-разведчика может привести к катастрофе и как отреагирует Россия в случае провокации.
Командный центр системы "Иджис" в рубке USS Vincennes, январь 1988 года. Фото © Wikipedia
33 года назад пассажирский лайнер Airbus A300B2-203 иранской авиакомпании совершал полёт в Дубай и после семи минут полёта над Персидским заливом был сбит ракетой класса "земля – воздух", которую выпустил военный корабль США Vincennes. Американцы признали, что сбили самолёт, но не только не извинились за трагический инцидент, но и наградили офицера, давшего команду выпустить ракету. В результате погибли 274 пассажира и 16 членов экипажа. За три десятка лет американцы и не подумали признать свою вину. Более того, своими действиями над Чёрным морем они доказывают, что гражданская авиация других стран для них ничего не значит. А значит, готовы повторить?
Напомним, борту "Аэрофлота" в ходе полёта 3 декабря из Израиля в Москву пришлось уклоняться от американского самолёта-разведчика, который находился в 20 метрах от него. Дело в том, что такие военные самолёты очень хорошо видят всё, что находится далеко, но абсолютно слепы и глухи к гражданским лайнерам. Опасный инцидент произошёл утром на высоте 10 километров. В результате российский самолёт был вынужден сменить эшелон. Что было расценено российским МИД как создание угрозы для нашей авиации из-за действий НАТО, борт которого опасно маневрировал на высоте, предназначенной для гражданских самолётов, и не отвечал на запросы авиадиспетчеров. По всей вероятности, экипаж самолёта-разведчика принял собственное решение, отклонившись от согласованного маршрута и наплевав на нормы безопасности.
Ракета стартует с передней площадки крейсера Vincennes во время учений в 1987 году. Эта же пусковая установка была применена для стрельбы по рейсу IR655. Фото © wikipedia
В ситуации с американским бортом дело происходило в международном пространстве. Самолёт не заходил в зону, которая является нашей территорией и охраняется российской ПВО. Ясно, что если бы инцидент произошёл в нашем воздушном пространстве и экипаж военного американского самолёта отказался бы выполнять требования покинуть его или принять требования по посадке и аресту, то, конечно, он был бы сбит. У нас есть правила, как поступать с нарушителями границ, там прописан алгоритм, в какой последовательности происходят действия. Сбивают самолёт в крайнем случае, объясняют военные эксперты.
— Западные СМИ и политики любят возмущаться "опасным маневрированием" ВВС России, когда мы выпроваживаем от собственных границ непрошеных гостей. Наша военная авиация оттесняет такого рода борта со своей территориии. Это меры, которые у нас предусмотрены по вытеснению шпионов. А этот борт угрожал гражданскому лайнеру с мирными пассажирами на борту — это и есть опасное маневрирование. Американские лётчики не придерживаются никаких кодексов чести, так же как США не соблюдают Конвенцию ООН по морскому праву. Они считают, что для них всё доступно, — сказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.
Все гражданские борта подчиняются требованиям диспетчеров и совершают полёты в тех эшелонах, что им назначили. Случается, что авиаоператоры, которые следят за безопасностью полёта, могут сообщить самолётам об опасности столкновения и изменить маршрут, такого рода прецеденты не исключение.
Российский истребитель Су-35 (по кодификации НАТО — Flanker-E) во время перехвата самолёта-разведчика Poseidon P-8A ВМС. Фото © ТАСС / ZUMA
В отношении России Пентагон ведёт себя вызывающе. По словам военных, это может привести к тому, что Россия будет вынуждена встречать эти самолёты заблаговременно и не давать им так опасно маневрировать и мешать гражданскому воздушному сообщению. Эксперты отмечают, что подобного рода манёвров было очень много накануне войны с Ираком. Тогда американцы мешали арабским самолётам, создавали проблемы на Ближнем Востоке, но об этом практически не писала западная пресса.
— Если, не дай бог, подобные разведывательные манёвры приведут к катастрофе нашего гражданского самолёта, то, я думаю, американский самолёт тут же получит расплату, потому что зенитно-ракетная система его достанет в любой точке Чёрного моря, — сказал Леонков.
Американские самолёты-разведчики, как и БПЛА, в последнее время проявляют повышенную активность в районе Крыма и Донбасса. Регулярно нарушают воздушное пространство России. Это одна из форм демонстрации непризнания принадлежности полуострова России, считает политолог Александр Роджерс.
— Если кто-то забыл, то аналогичный рейс из Тель-Авива когда-то во времена Кучмы сбили украинские военные на учениях. И даже не подумали извиняться. Вероятно, нынешняя администрация США считает, что только жизни чёрных имеют значение (БЛМ), а всеми остальными можно и пренебречь, — отметил эксперт.
Очень опасно клацать оружием там, где летают гражданские самолёты, считают политологи. По мнению экспертов, сейчас необходимо принять все возможные меры и достучаться до Пентагона.
Наши пилоты в ситуации, когда между военным самолётом НАТО и бортом "Аэрофлота" было два десятка метров, приняли абсолютно верное решение. Самолёт-разведчик отключил транспондеры, соответственно, его видели только диспетчеры. Эта ситуация является критической для такого насыщенного коридора, каким является Чёрное море, потому что нагрузка на этот участок увеличилась из-за облёта другими воздушными судами Украины и Белоруссии из-за обострения. Поэтому по поводу этого плотного региона необходимо заявление не только МИД, но и Минобороны. Потому что эти разведчики с точки зрения радиолокации видят очень далеко, но они слепы к другим самолётам вблизи, так как отключают средства опознавания. Это сейчас самое главное, что должны осознать западные политики. Их военные манёвры поставили под угрозу жизни сотен людей. Иначе последует катастрофа.