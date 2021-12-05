Экономист Рамазанов рассказал, когда картофель может стать дороже апельсинов

Прогнозы о том, что картофель в скором времени будет стоить как апельсины, ничем не обоснованы. Как подчёркивает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, этот вариант возможен лишь в том случае, если Россия полностью перейдёт на импортные овощи.

В беседе с агентством "Прайм" Рамазанов отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах "мини", "органик" и некоторые другие сорта импортного картофеля давно уже стоят почти в два с половиной раза дороже апельсинов. При это отечественные сорта в два-три раза дешевле апельсинов и других цитрусовых.

"По данным Росстата, в среднем обеспеченность ресурсами внутреннего потребления картофеля составляет около 95%, хотя в 2021-м этот показатель снизился. Это достаточно обнадёживающий аргумент, что цены на картофель в России не поднимутся до уровня цен на апельсины", — указывает Ибрагим Рамазанов.