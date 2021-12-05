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Экономист Рамазанов рассказал, когда картофель может стать дороже апельсинов

В российской столице и Санкт-Петербурге некоторые импортные сорта этого овоща давно стоят дороже цитруса, отметил он.

5 декабря, 00:53

Фото © Pixabay

Прогнозы о том, что картофель в скором времени будет стоить как апельсины, ничем не обоснованы. Как подчёркивает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, этот вариант возможен лишь в том случае, если Россия полностью перейдёт на импортные овощи.

В беседе с агентством "Прайм" Рамазанов отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах "мини", "органик" и некоторые другие сорта импортного картофеля давно уже стоят почти в два с половиной раза дороже апельсинов. При это отечественные сорта в два-три раза дешевле апельсинов и других цитрусовых.

"По данным Росстата, в среднем обеспеченность ресурсами внутреннего потребления картофеля составляет около 95%, хотя в 2021-м этот показатель снизился. Это достаточно обнадёживающий аргумент, что цены на картофель в России не поднимутся до уровня цен на апельсины", — указывает Ибрагим Рамазанов.

Эксперт Строгая рассказала о росте цен на картофель из-за плохого урожая

Эксперт Строгая рассказала о росте цен на картофель из-за плохого урожая

А ранее Лайф писал, что специалист "Роскачества" Котельникова рассказала об опасности прошлогоднего картофеля. Разовое употребление такого овоща едва ли навредит здоровью, но если есть его регулярно, то "последствия будут плачевными".

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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