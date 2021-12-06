Хабиб пригласил гонщика "Формулы-1" Мазепина в Дагестан
Россиянин накануне не смог завершить гонку в Саудовской Аравии, так как врезался в болид Джорджа Расселла.
Бывший российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил в Дагестан гонщика "Хааса" Никиту Мазепина. Об этом спортсмен написал в "Инстаграме".
"Жду в Дагестане", — гласит ответ Хабиба на сториз Никиты в социальных сетях.
Бывший чемпион посетил гонки "Формулы-1", которые проходили в Саудовской Аравии. Он регулярно делился постами в социальных сетях с автодромов и зрительских трибун.
Лайф напоминает, что ранее Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии. Уже традиционно его главный противник по гонкам Макс Ферстаппен занял второе место.
Фото © Instagram / nikita_mazepin