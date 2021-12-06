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Регион
Опубликовано 6 декабря 2021, 06:46

Хабиб пригласил гонщика "Формулы-1" Мазепина в Дагестан

Россиянин накануне не смог завершить гонку в Саудовской Аравии, так как врезался в болид Джорджа Расселла.

Бывший российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил в Дагестан гонщика "Хааса" Никиту Мазепина. Об этом спортсмен написал в "Инстаграме".

"Жду в Дагестане", — гласит ответ Хабиба на сториз Никиты в социальных сетях.

Бывший чемпион посетил гонки "Формулы-1", которые проходили в Саудовской Аравии. Он регулярно делился постами в социальных сетях с автодромов и зрительских трибун.

Российский пилот "Хаас" Мазепин протаранил другой болид на гонках "Формулы-1"
Российский пилот "Хаас" Мазепин протаранил другой болид на гонках "Формулы-1"

Лайф напоминает, что ранее Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии. Уже традиционно его главный противник по гонкам Макс Ферстаппен занял второе место.

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Фото © Instagram / nikita_mazepin

Артем Порвин
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