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Хабиб пригласил гонщика "Формулы-1" Мазепина в Дагестан

Россиянин накануне не смог завершить гонку в Саудовской Аравии, так как врезался в болид Джорджа Расселла.

6 декабря, 03:46

Фото © Instagram / nikita_mazepin

Бывший российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил в Дагестан гонщика "Хааса" Никиту Мазепина. Об этом спортсмен написал в "Инстаграме".

"Жду в Дагестане", — гласит ответ Хабиба на сториз Никиты в социальных сетях.

Бывший чемпион посетил гонки "Формулы-1", которые проходили в Саудовской Аравии. Он регулярно делился постами в социальных сетях с автодромов и зрительских трибун.

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Лайф напоминает, что ранее Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии. Уже традиционно его главный противник по гонкам Макс Ферстаппен занял второе место.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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