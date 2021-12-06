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Депутат Сухарев предложил увеличить больничные выплаты работающим студентам

Сейчас имеющим трудовой стаж до пяти лет выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 60% среднего заработка.

6 декабря, 03:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Размер пособия по временной нетрудоспособности работающих студентов поднять до 100% среднего заработка предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Парламентарий отметил, что оплата больничного сейчас зависит от продолжительности трудового стажа работника. Очевидно, что молодые люди такового не имеют и могут рассчитывать на компенсацию лишь в размере 60% среднего заработка. А ведь для многих это единственная возможность оплачивать обучение, аренду жилья.

"Прошу вас оценить целесообразность повышения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка, выплачиваемого за весь период временной нетрудоспособности, лицам, совмещающим трудовую деятельность с обучением в средней школе, получением первого среднеспециального или высшего образования, независимо от продолжительности страхового стажа", — приводит RT цитату из письма Сухарева на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Уточняется, что сейчас гражданам, имеющим трудовой стаж до пяти лет, выплачивается пособие по больничному в размере 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, от восьми и более лет — 100%.

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Ранее Лайф писал, что правительство утвердило беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности. Больницы и поликлиники напрямую будут загружать электронные листки в ФСС, сумма будет рассчитана и перечислена фондом на основании полученных сведений.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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