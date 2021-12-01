Новый порядок оформления больничного: Кто теперь будет иметь право на полную оплату дней болезни С 2022 года все больничные будут оформляться в электронной форме, а пособия по ним — начисляться автоматически. В чём плюсы, а в чём минусы нового порядка, разбирался Лайф. 30 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Донат Сорокин

О том, что с 2022 года все больничные будут оформляться только в электронном виде, было известно давно. Для этих целей уже внедрена система СЭДО (Социальный электронный документооборот), предусматривающая автоматизированный порядок взаимодействия между Фондом социального страхования Российской Федерации (ФСС), работодателями и гражданами, которым по болезни оформляются листы нетрудоспособности. При этом новый порядок предполагает, что в системе СЭДО будет фигурировать только номер больничного листа вообще без использования бумажных бланков.

Но правительство пошло ещё дальше и своим постановлением утвердило беззаявительный порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством (постановление № 2010 от 23 ноября 2021 года). В соответствии с этим регламентом больницы и поликлиники будут самостоятельно загружать данные по каждому пациенту в систему документооборота. А уже оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит и работодателю, и самому сотруднику в личный кабинет на портале "Госуслуги". При этом рассчитывать и выплачивать пособие по нетрудоспособности будет не работодатель, а именно ФСС.

На первый взгляд, для работника должно всё упроститься: если заболел, то обратился по своему полису обязательного медицинского страхования (ОМС) в лечебное учреждение (или вызвал врача на дом), а после выздоровления — сообщил номер больничного работодателю и получил положенные по закону деньги напрямую из ФСС.

— Не всё так просто, — утверждает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — В некоторых случаях быстро получить положенное по больничному листу пособие не удастся. Согласно постановлению № 2010, для получения выплат потребуется выполнить ряд бюрократических процедур. Кроме номера больничного придётся подать работодателю заявление по установленной форме, копии личных документов, информацию о счёте, на который должны будут производиться выплаты, а ещё — справки по форме 182н от предыдущих работодателей (без этого не будет учтён прошлый заработок и страховой стаж, а значит, и пособие будет ниже). После этого работодатель должен в течение трёх рабочих дней направить сведения в ФСС, а тот, в свою очередь, если не найдёт каких-либо ошибок, в течение десяти календарных дней произведёт положенную законом выплату.

То есть новый порядок, с одной стороны, имеет своей целью упростить выплаты по больничным и поставить их на контроль через единую систему, но, с другой — потребует оформления дополнительных бумаг и отсрочки времени выплаты.

— Скорее всего, со следующего года при выплате больничных такой порядок и будет действовать, конечно, если правительство не внесёт никаких изменений в уже принятые регламенты. А вот сумма минимального больничного пособия точно увеличится, ведь оно привязано к минимальному размеру оплаты труда, который вырастет, — пояснила руководитель Центра социальных выплат Светлана Короткова.

И действительно, Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. А согласно положениям статьи 7 закона № 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании" оплата больничного не может быть меньше МРОТ, установленного на день начала болезни. Это значит, что минимальное пособие в день в 2022 году может составить 456,6 рубля, умноженные на районный коэффициент, если он предусмотрен (это при расчёте согласно правилам, установленным статьёй 14 закона № 255-ФЗ: 13 890 рублей умножить на 24 месяца и разделить на 730 дней). А максимальная выплата пособия по нетрудоспособности ограничивается лимитом по взносам в ФСС в расчётном периоде. В нынешнем году он 966 000 рублей, а в 2022-м — 1 032 000 рублей, значит, максимальная выплата за один день больничного в следующем году может составить 2736,9 рубля (по правилам закона: 966 000 рублей плюс 1 032 000 рублей разделить на 730 дней).

Но для большинства граждан расчёт суммы выплат по больничному листу в следующем году будет выглядеть так:

— если трудовой стаж работника менее пяти лет, то платят 60% от среднего заработка;

— если трудовой стаж от пяти до восьми лет, то выплаты по больничному составят 80% от среднего заработка;

— если трудовой стаж превышает восемь лет, размер выплат будет 100% от среднего заработка;

— если больничный предоставлялся родителю по уходу за ребёнком в возрасте до семи лет, то в независимости от трудового стажа пособие должно быть назначено в размере 100% от среднего заработка, это правило применимо и при стационарном, и при амбулаторном лечении ребёнка.

Не останутся без внимания и "теневые" ситуации, когда недобросовестные работодатели нарушают требования закона по поводу предоставления сведений о больничном. С Нового года ФСС получит право проводить два новых вида камеральных и выездных проверок (для правильности подтверждения основного вида деятельности и для изучения достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты пособий, для принятия решения о финансовом обеспечении предупредительных мер).

В связи с этим для работодателей вводятся новые штрафы: за недостоверные сведения в документах, поданных в ФСС, — 20% от излишне выплаченного пособия, но не более 5000 рублей, и за нарушение срока представления в ФСС сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия, — 5000 рублей (так указано в поправках в законы 125-ФЗ и 255-ФЗ).

При этом проверка сведений, которые будет передавать работодатель, скорее всего, будет осуществляться ФСС автоматически посредством обработки информации при сверке данных с Пенсионным фондом РФ и Федеральной налоговой службой.

Авторы Максим Греков