Нутрициолог Дробышева посоветовала овощ для поддержания женского здоровья

Редька является продуктом, положительно влияющим на женский организм. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дробышева.

"Редька — прекрасный продукт для женщин. Нормализует гормональный фон, снижает болевые ощущения во время критических дней, замедляет старение кожных покровов", — сказала специалист в беседе с РИА "Новости".

Нутрициолог также указала на антибактериальные свойства редьки, которые можно использовать во время болезни. Что касается мужчин, этот овощ может помочь повысить уровень тестостерона, снизить воспаление простаты.

"Редьку можно добавлять в салаты, заправленные оливковым маслом и соком лимона. Также она является прекрасной закуской к мясным блюдам", — посоветовала специалист.