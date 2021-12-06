Британский историк назвал "лучший танк Второй мировой", и это не Т-34

В статье для испанского издания ABC он пишет, что "Шерман М4" был довольно быстрым, не очень тяжёлым, его легко можно было массово производить. Историк уточняет, что во время войны именно "Шерман" чаще всего применяли в войсках западных союзников.

"Он был очень управляем и мог двигаться очень быстро. Кроме того, у него был стабилизатор, который позволял ему прицеливаться намного быстрее, чем любому из его эквивалентов, и стрелять на ходу. Правда в том, что танковых боёв было не так много, а когда они проходили, то побеждал тот, кто бил первым. Не имело значения, были вы в "Шермане" или в "Тигре", — отмечает Холланд.