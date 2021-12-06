Кредитные истории россиян дополнят сведениями о покупках в рассрочку

Объединённое кредитное бюро намерено дополнить кредитные истории россиян данными о рассрочках, которые они получают в магазинах на товары, не подписывая при этом договоры займа. Бюро уже начало прорабатывать вопрос получения данных от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки. Таким образом будут постепенно внедрять новые правила оценки долговой нагрузки потребителей, рассказал гендиректор ОКБ Артур Александрович.

"В ближайшей перспективе бюро приступит к разработке альтернативной методики расчёта показателя долговой нагрузки, учитывающей не только данные от кредиторов (банков, МФО и т.д.), но и все другие известные финансовые обременения. Пока требуется разработка со стороны ЦБ порядка расчёта ПДН с учётом новых данных в нормативных актах", — пояснил Александрович в беседе с РБК.

Как отмечают в ОКБ, провайдеры, работающие по классической модели POS-кредитования через банки или МФО, передают информацию о заёмщиках и выданных рассрочках в бюро кредитных историй (БКИ). Большинство провайдеров BNPL-сервисов этого не делают. Бюро оценивает, что доля BNPL-трансакций в России сейчас составляет лишь 3% от общего объёма, но может достичь порядка 150 миллиардов рублей за 2021 год.