Глава МИД РФ Лавров встретился с индийским коллегой Джайшанкаром в Нью-Дели

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром в столице Индии Нью-Дели. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале. Публикацию она сопроводила несколькими фото.

Фото © Twitter / DefenceMinIndia

Кроме того, в это же время в столице Индии проходит встреча министра обороны России Сергея Шойгу и его индийского коллеги Раджнатха Сингха. Об этом сообщило военное ведомство Индии в "Твиттере". Мероприятие проходит во Дворце им. Сушмы Сварадж.

Как сообщили ранее в МИД РФ, после встречи министров состоится встреча в формате "2+2", в которой примут участие главы Минобороны двух стран и министры иностранных дел. Они обсудят ключевые региональные сюжеты, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии, урегулирование в Афганистане и Сирии, а также взаимодействие на площадке Шанхайской организации сотрудничества и в формате Россия — Индия — Китай.