Мэр Полтавы Мамай заявил о "войне" между Россией и США в Донбассе
Глава города также отметил, что украинская молодёжь выступает против внешнего управления Украиной. В её глазах зарождается патриотизм, подчеркнул политик.
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Мэр Полтавы Александр Мамай назвал конфликт на востоке Украины войной "между братьями" и одновременно противостоянием России и США. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Наш".
"У нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюет две сверхдержавы — США и Россия. Очень досадно, что идёт брат на брата", — заявил Мамай.
По его словам, у молодёжи, к примеру студентов военной кафедры Полтавского технического университета, зарождается патриотизм. Так, "в неофициальных беседах" они "почти все в один голос" выступают против управления Украиной западными странами или восточными. "Все хотят, чтобы нами руководил украинец", — добавил Мамай.
Кроме того, мэр Полтавы рассказал, что из-за введённых Украиной после 2014 года экономических санкций местный электромеханический завод "Лтава" оказался "почти закрыт". По его словам, предприятие много работало на Россию.
"Там работало пять-восемь тысяч человек на оборону, космические мощности, очень высокотехнологичное предприятие. Я общаюсь с владельцем этого предприятия, но, к сожалению, сегодня со всеми этими санкциями оно не может работать на Россию, люди остаются без работы, идут на биржу", — подчеркнул Мамай.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Слуцкий разнёс газету Bild за публикацию со "схемой вторжения" РФ на Украину. Как подчеркнул парламентарий, "кто-то очень не хочет, чтобы звучала правда" о действиях Киева по саботажу Минских договорённостей и роли Москвы как посредника в урегулировании конфликта в Донбассе.
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