Премьер Японии Кисида заявил о стремлении к всестороннему развитию отношений с РФ

Япония будет стремиться всесторонне развивать отношения с Россией в рамках позиции Токио о решении территориальной проблемы. Об этом заявил премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида, выступая с программной речью на открытии внеочередной сессии парламента.

"С Россией мы будем стремиться к всестороннему развитию отношений в рамках нашей позиции — решению территориальной проблемы и заключению мирного договора", — сказал Кисида.