Премьер Японии Кисида заявил о стремлении к всестороннему развитию отношений с РФ
Глава кабмина подчеркнул, что с соседними странами его правительство будет продвигать твёрдую дипломатию, которая основана на национальных интересах.
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Япония будет стремиться всесторонне развивать отношения с Россией в рамках позиции Токио о решении территориальной проблемы. Об этом заявил премьер-министр Страны восходящего солнца Фумио Кисида, выступая с программной речью на открытии внеочередной сессии парламента.
"С Россией мы будем стремиться к всестороннему развитию отношений в рамках нашей позиции — решению территориальной проблемы и заключению мирного договора", — сказал Кисида.
Глава кабмина также подчеркнул, что с соседними государствами его правительство будет продвигать твёрдую дипломатию, которая основана на национальных интересах и будет направлена на поддержание мира и стабильности.
Напомним, ранее новый японский премьер Фумио Кисида заявил о суверенитете его страны над Южными Курилами. Он также указал, что без решения территориального вопроса Токио не намерен заключать с Москвой мирный договор. В ответ на заявление о суверенитете в Кремле напомнили премьеру Японии, что Южные Курилы являются территорией России. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Кисиду не ставить ультиматумы в отношении курильского вопроса. По словам дипломата, Японии необходимо признать итоги Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России.
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