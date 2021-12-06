В чукотском Анадыре из-за сильной метели приостановили движение автобусов. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В чукотском городе Анадыре приостановили движение автобусов из-за сильного ветра и метели. Для развоза жителей села Тавайваам по домам привлечена муниципальная спецтехника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, снежные заносы, плохая видимость), а также в целях обеспечения безопасности на дорогах все городские автобусы приостанавливают движение по маршрутам до улучшения погодных условий", — сообщили в мэрии Анадыря.

На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, слышно, что в городе бушует ветер, а видимость из-за сильного снега составляет всего несколько метров. По дорогам разъезжает спецтехника и редко — личные автомобили.

По данным Чукотского УГМС, 6 декабря в регионе прогнозируется западный ветер с усилениями 9–14 метров в секунду, а на побережье Чукотского моря порывы будут достигать 29–34 метров в секунду с метелью. Температура в регионе — от -28 до -33, местами — от -34 до -43 градусов. При этом ночью в континентальной части столбики термометров опустятся до минус 53 градусов.