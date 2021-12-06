В чукотском Анадыре из-за сильной метели приостановили движение автобусов
На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, слышно, что в городе бушует ветер, а видимость из-за снега составляет всего несколько метров.
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В чукотском городе Анадыре приостановили движение автобусов из-за сильного ветра и метели. Для развоза жителей села Тавайваам по домам привлечена муниципальная спецтехника. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, снежные заносы, плохая видимость), а также в целях обеспечения безопасности на дорогах все городские автобусы приостанавливают движение по маршрутам до улучшения погодных условий", — сообщили в мэрии Анадыря.
На кадрах, которые оказались в распоряжении Лайфа, слышно, что в городе бушует ветер, а видимость из-за сильного снега составляет всего несколько метров. По дорогам разъезжает спецтехника и редко — личные автомобили.
По данным Чукотского УГМС, 6 декабря в регионе прогнозируется западный ветер с усилениями 9–14 метров в секунду, а на побережье Чукотского моря порывы будут достигать 29–34 метров в секунду с метелью. Температура в регионе — от -28 до -33, местами — от -34 до -43 градусов. При этом ночью в континентальной части столбики термометров опустятся до минус 53 градусов.
Ранее синоптик Роман Вильфанд предупредил о морозах до 48 градусов в нескольких регионах. Холоднее всего будет в азиатской части России, однако помёрзнуть придётся и двум "европейским" субъектам РФ.
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