На шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции

Цивилёв также сообщил, что сегодня, 6 декабря, планируется разведка более двух с половиной километров тоннелей горных выработок, которые ранее не были исследованы. К настоящему времени в стационарах находится 10 человек, пострадавших в результате ЧП, один из них — в состоянии средней степени тяжести. Ещё 96 человек проходят амбулаторное лечение.