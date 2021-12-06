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На шахте "Листвяжная" восстановили работу системы вентиляции

Как отметил глава Кузбасса Цивилёв, сегодня, 6 декабря, планируется разведка ранее не обследованных горных выработок шахты протяжённостью более двух с половиной километров.

6 декабря, 06:56

Фото © ГУ МЧС по Кемеровской области

На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, где 25 ноября произошла трагедия, восстановили работу системы вентиляции. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

"За прошедшие сутки специалисты ВГСЧ МЧС России возвели 18 вентиляционных перемычек и восстановили шесть вентиляционных сооружений. Началось проветривание аварийной выработки. Ведётся круглосуточный мониторинг газовой атмосферы", — написал глава области в своём телеграм-канале.

На шахте "Листвяжная" пострадало ещё семь горноспасателей

На шахте "Листвяжная" пострадало ещё семь горноспасателей

Цивилёв также сообщил, что сегодня, 6 декабря, планируется разведка более двух с половиной километров тоннелей горных выработок, которые ранее не были исследованы. К настоящему времени в стационарах находится 10 человек, пострадавших в результате ЧП, один из них — в состоянии средней степени тяжести. Ещё 96 человек проходят амбулаторное лечение.

Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. Президент РФ Владимир Путин наградил выжившего и его пятерых погибших коллег орденом Мужества.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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