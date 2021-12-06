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"Отлично вышел на замену": Тренер "Монако" оценил игру Головина в матче против "Меца"

Российский футболист вышел на поле во втором тайме, а в концовке встречи отдал голевой пас пяткой на Виссама Бен-Йеддера.

6 декабря, 08:41
<p>Фото © ТАСС / Sportimage / PA Images</p>

Фото © ТАСС / Sportimage / PA Images

Главный тренер "Монако" выразил удовлетворение игрой российского полузащитника команды Александра Головина в матче чемпионата Франции против "Меца". Об этом сообщает AFP.

Головин вышел на поле на 59-й минуте, заменив Софьяна Диопа. В концовке встречи он отдал голевой пас пяткой на Виссама Бен-Йеддера, который также вступил в игру после перерыва.

"Очень рад победе. Мы доминировали на протяжении всего матча. Все футболисты, сыгравшие в этой встрече, заслужили право вновь появиться на поле. Впрочем, хороши были и Бен-Йеддер с Головиным, которые отлично вышли на замену", заявил Ковач.

Снова в полном порядке: Головин отметился голевой передачей в матче "Монако" против "Меца"

Снова в полном порядке: Головин отметился голевой передачей в матче "Монако" против "Меца"

В турнирной таблице чемпионата Франции "Монако" идёт на шестой позиции, набрав в 17 матчах 26 очков. От лидирующего клуба "Пари Сен-Жермен" команда отстаёт на 16 баллов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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