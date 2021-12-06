Главный тренер "Монако" выразил удовлетворение игрой российского полузащитника команды Александра Головина в матче чемпионата Франции против "Меца". Об этом сообщает AFP.

Головин вышел на поле на 59-й минуте, заменив Софьяна Диопа. В концовке встречи он отдал голевой пас пяткой на Виссама Бен-Йеддера, который также вступил в игру после перерыва.

"Очень рад победе. Мы доминировали на протяжении всего матча. Все футболисты, сыгравшие в этой встрече, заслужили право вновь появиться на поле. Впрочем, хороши были и Бен-Йеддер с Головиным, которые отлично вышли на замену", — заявил Ковач.