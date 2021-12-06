Шайба Дадонова принесла "Вегасу" победу в матче НХЛ с "Калгари"
Всего в 24 матчах сезона россиянин набрал 12 очков (семь голов и пять передач).
Евгений Дадонов. Фото © NHL.com
"Вегас Голден Найтс" дома одолел клуб "Калгари Флеймз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Победную шайбу на 51-й минуте забросил российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов. После матча его признали второй звездой. В списке лучших игроков встречи он уступил только партнёру по команде Николя Руа, записавшему на свой счёт гол и результативный пас.
Дадонов смог отличиться во второй игре подряд. Всего в 24 матчах сезона в его активе 12 очков (семь шайб и пять результативных передач).
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