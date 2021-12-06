НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Шайба Дадонова принесла "Вегасу" победу в матче НХЛ с "Калгари"

Всего в 24 матчах сезона россиянин набрал 12 очков (семь голов и пять передач).

6 декабря, 08:21
<p>Евгений Дадонов. Фото © NHL.com</p>

Евгений Дадонов. Фото © NHL.com

"Вегас Голден Найтс" дома одолел клуб "Калгари Флеймз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Победную шайбу на 51-й минуте забросил российский нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов. После матча его признали второй звездой. В списке лучших игроков встречи он уступил только партнёру по команде Николя Руа, записавшему на свой счёт гол и результативный пас.

Вратарь "Рейнджерс" Шестёркин получил травму в матче НХЛ против "Сан-Хосе"

Вратарь "Рейнджерс" Шестёркин получил травму в матче НХЛ против "Сан-Хосе"

Дадонов смог отличиться во второй игре подряд. Всего в 24 матчах сезона в его активе 12 очков (семь шайб и пять результативных передач).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1