Бремя перемен: Кокорин, Миранчук и другие российские футболисты, которым пора срочно менять команду Уже 1 января откроется зимнее трансферное окно. Целой группе наших соотечественников нужно ударно провести этот период, чтобы уже в скором времени вновь заиграть на высоком уровне. 5 декабря, 21:40 Гамид Агаларов, Александр Кокорин, Андрей Лунев Коллаж © LIFE. Фото © instagram.com/agalarov.g, ТАСС / Бухарев Олег

По традиции одна из главных интриг мирового футбола — трансферы. За переходами и возможными сменами клубов болельщики по всему миру следят каждый день. И если летнее трансферное окно — время достаточно громких трансферов, то зимой зачастую команды просто укрепляют позиции, которые стали проблемными. При этом целому ряду российских футболистов в этот трансферный период нужно срочно менять команды, иначе — быть беде.

Александр Кокорин ("Фиорентина")

Удивительное дело: даже если Кокорин не играет — он всё равно остаётся одним из самых обсуждаемых футболистов в нашей стране. Спустя год после его перехода в итальянскую "Фиорентину" стало понятно, что трансфер стал скорее ошибкой, нежели правильным решением. Причём как для клуба, так и для самого нападающего. За почти год в Италии он так и не смог забить, да и сыграл совсем немного.

Несмотря на это, местная публика просто обожает Кокорина. В недавнем матче против "Сампдории" он сыграл буквально пару минут, однако фанаты "фиалок" встретили нашего нападающего так, словно он приехал в город с "Золотым мячом", как минимум. К слову, конвертировать овации в нечто большее наш соотечественник не сумел. При этом с приближением даты 1 января — дня открытия трансферного окна — слухов о будущем Кокорина становится всё больше.

Последняя информация такова: "Фиорентина" устала от нападающего с большим окладом и маленьким КПД и намерена от него избавиться. Среди вариантов продолжения карьеры называются клубы из Катара, ОАЭ и, конечно же, России. Президент "Урала" Григорий Иванов заявлял, что с удовольствием бы вернул Кокорина в родную страну и именно в свой клуб. Однако агент футболиста пока призывает не торопиться с какими-либо выводами.

— Мы вообще ничего сейчас не рассматриваем, играем в "Фиорентине". Когда клуб что-то скажет — устраиваем, не устраиваем или кто-то захочет купить Кокорина, тогда будем садиться и разговаривать. Пока нет причин для разговора, — заявил Тимофей Бердышев в беседе со Sport24.

Алексей Миранчук ("Аталанта")

У полузащитника сборной России в Италии получается или получалось куда лучше, чем у Кокорина. Миранчук мало того, что играл, так ещё и забивал за свою команду. Изначально было понятно, что стать основным игроком в команде из Бергамо Алексею будет очень сложно. Однако поначалу он очень хорошо справлялся с ролью запасного. Забивал и в Лиге чемпионов, и в Кубке Италии, и в Серии А.

Однако постепенно ситуация пошла на спад. Всё чаще Алексей Миранчук стал просиживать весь матч на скамейке запасных, да и полезных действий становилось всё меньше. Разумеется, что болельщики и пресса этого не заметить не могли, а потому сразу в СМИ начали множиться слухи и инсайды о том, где будет играть наш полузащитник.

Тут нужно сразу оговориться, в "Аталанте" избавляться от Миранчука вроде как не намерены. Тем не менее список потенциальных претендентов на россиянина велик. Преимущественно он состоит из итальянских команд — "Верона", "Торино", "Сассуоло" — однако затесался туда и "Зенит". Некоторые эксперты считают, что этот вариант продолжения карьеры может стать самым интересным для Миранчука.

Андрей Лунёв ("Байер")

Летом этого года экс-голкипер сборной России не захотел продлевать контракт с "Зенитом" и отправился покорять Германию. Для этого он выбрал один из самых интересных клубов страны — "Байер" из Леверкузена. Изначально все сразу понимали, что Лунёв будет вторым вратарём. Впереди — Лукаш Градецкий из сборной Финляндии.

Вопросов к основному киперу "Байера" немного, их почти и нет. По данным WhoScored, Градецкий — пятый человек в команде по личным оценкам. Однако для Лунёва пока всё очень грустно. Он не сыграл ни минуты за новый для себя клуб. Причём шансов он не получил не только в матчах Бундеслиги, но и Кубка Германии или же Лиги Европы.

— Если ситуация не изменится, когда Андрей не играет, независимо от того, как будет выступать основной вратарь, наверняка встанет вопрос о смене клуба. Нет никакого смысла протирать штаны, — говорил "Матч ТВ" агент вратаря Антон Смирнов.

Лунёву нужно очень срочно исправлять ситуацию. Сам он хочет зарекомендовать себя именно в "Байере", однако и становиться в 30 лет уверенным запасным, у которого нет особых шансов сыграть, — явно не входило в планы кипера.

Гамид Агаларов ("Уфа")

Наверное, единственный в нашем списке игрок, которому не надо спасать свою карьеру. В случае с нападающим "Уфы" и лучшим бомбардиром РПЛ речь лишь идёт о повышении, для которого форвард уже созрел. И об этом свидетельствует не только его игра, но и сумасшедшие цифры, которые позволяют говорить о потрясающем сезоне для Агаларова.

Пока в его активе 13 голов в РПЛ и "жёлтая майка лидера" в гонке бомбардиров. Ниже — Артём Дзюба, у которого забито 10 голов. Кроме этого, у Агаларова достаточно хорошие оценки по версии WhoScored, где он является лидером своей "Уфы" по этому показателю. Главное — Гамида заметил Валерий Карпин и вызвал в сборную России. Дебюта не случилось, но факт остаётся фактом, на Агаларова обратили внимание на самом верху нашего футбола. Впрочем, в "Уфе" пока не спешат даже говорить о расставании с лидером команды.

— Интерес к нему действительно большой. Но пока ни сам игрок не настроен уходить, ни мы не готовы с ним расставаться. Ему надо ещё поработать и доказать, что это не временная история, как пишут многие ваши коллеги, — заявил председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов в интервью "РБ-Спорт".

И если не зимой, то летом Агаларову точно стоит подумать о смене команды. Сейчас он и "Уфа" — абсолютно разные уровни и планеты. Если команда из Башкирии не добавит во второй части сезона и будет стоять в зоне вылета, то одному из главных открытий сезона точно нужно будет искать себе новое место работы. Благо желающих полно.

Александр Максименко ("Спартак")

Ещё два месяца назад казалось, что позициям Александра Максименко в "Спартаке" не угрожает ровным счётом ничего. Он был железным первым номером, спасал свою команду и был по-настоящему хорош. А что теперь? В воротах красно-белых Александр Селихов, а Максименко с горой критичных отзывов присел на лавку запасных, откуда, кажется, пока ему выбраться будет очень сложно.

Тем более что Селихов своим шансом воспользовался сполна. Он по-настоящему удивил всех, когда начал выходить в старте и не допускать даже малейших ошибок. Усугубляет положение Максименко и ещё одна история: "Спартак" подписал контракт с 21-летним вратарем "Факела" Ильей Свиновым. Воронежцы здорово идут по сезону в ФНЛ, а голкипер очень уверенно провёл первую часть сезона. Сам вратарь пока говорит о том, что готов быть третьим, но естественно, что бороться будет за первый номер.

Разумеется, что это звонок для Максименко. Варианты с возможной арендой или полноценным трансфером уже не кажутся такими невероятными. Правда, слухов об этом пока нет никаких. Более того, в "Спартаке" говорят о том, что Максименко нужно просто сейчас передохнуть и дождаться своего шанса. Но будет ли он?

Впрочем, это ещё далеко не весь список тех, кому не помешало бы сменить команду уже зимой. В любом случае ближайший месяц будет очень любопытным, а для кого-то волнительным. Запасаемся попкорном и следим, кто окажется в новой команде.

Авторы Шамиль Гаджиев