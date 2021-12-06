HBO Max выпустил первый тизер спецэпизода в честь 20-летия "Гарри Поттера"
Хотя в проекте приняла участие любимая троица — Рэдклифф, Уотсон и Гринт, создатели "Возвращения в Хогвартс" обошлись без помощи автора мира юного волшебника Джоан Роулинг.
Фото © Kinopoisk / "Гарри Поттер и философский камень". Реж. Крис Коламбус
Стриминговый сервис HBO Max представил тизер к фильму "20 лет Гарри Поттеру: Возвращение в Хогвартс", премьера которого состоится 1 января 2022 года. Об этом сообщается на ютуб-канале сервиса.
Спецэпизод выйдет в честь юбилея первого фильма франшизы. В проекте приняли участие актёры Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Однако создание "Возвращения" обошлось без привлечения автора мира Гарри Поттера Джоан Роулинг. Это связано с её нелестным высказыванием о трансгендерах. Причём единственным условием Дэниэла Рэдклиффа были съёмки в проекте без участия писательницы.
Ранее Лайф писал, что на HBO Max 1 января покажут спецэпизод в честь 20-летия "Гарри Поттера". Легендарный актёрский состав франшизы о юном волшебнике вернётся туда, где начиналась магия, — не только в атмосферу, но и в те самые декорации.
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