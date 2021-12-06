В России за сутки выявили 32 136 случаев ковида, это минимум с 14 октября

За сутки в России выявили 32 136 новых случаев коронавируса, это минимум с 14 октября. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Также за прошедший день зафиксировано 1184 летальных исхода, это минимум с 7 ноября. При этом полностью выздоровело 28 070 человек.

Всего с начала эпидемии в России выявлено 9 833 749 заболевших во всех регионах. За весь период умерло 282 462 пациента, выздоровело — 8 530 476.