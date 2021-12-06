В России за сутки выявили 32 136 случаев ковида, это минимум с 14 октября
Также за прошедший день зафиксировано минимальное с 7 ноября количество летальных исходов.
Фото © ТАСС / Сергей Красноухов
За сутки в России выявили 32 136 новых случаев коронавируса, это минимум с 14 октября. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Также за прошедший день зафиксировано 1184 летальных исхода, это минимум с 7 ноября. При этом полностью выздоровело 28 070 человек.
Всего с начала эпидемии в России выявлено 9 833 749 заболевших во всех регионах. За весь период умерло 282 462 пациента, выздоровело — 8 530 476.
А ранее вирусолог Анатолий Альтштейн не исключил окончания пандемии ковида в 2022 году. По его мнению, это станет возможным, если омикрон-штамм окажется менее патогенным, чем "дельта".
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