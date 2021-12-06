В Аргентине одобрили применение "Спутника лайт"

Применение однокомпонентной антиковидной вакцины "Спутник лайт" одобрено в Аргентине. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Её будут использовать как самостоятельный препарат и как бустирующую инъекцию, отмечается в релизе в телеграм-канале "Спутник V".

Как указали в РФПИ, данные исследований подтверждают высокую эффективность и безопасность российской разработки.

"В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник лайт" на уровне 78,6–83,7% при вакцинации пожилых людей", — уточняется в сообщении.

Кроме того, в фонде добавили, что в Аргентине "Спутник лайт" применяли в комбинации с вакцинами компаний AstraZeneca, Moderna, Sinopharm и Cansino. Было подтверждено, что российский препарат — эффективный универсальный бустер для зарубежных разработок. Так, "вакцинный коктейль" с применением "Спутника лайт" обеспечивал более высокий титр антител спустя две недели после введения второй дозы, если сравнивать с гомогенными схемами вакцинации каждым из препаратов.

5 декабря российский лидер Владимир Путин призвал добиться свободного перемещения по миру для привитых "Спутником V". Такие граждане не должны быть никак ущемлены в правах, в том числе и при передвижении через границы государств, добавил президент.