Четыре знака зодиака, которым труднее выйти замуж

У многих женщин есть цель — найти своего единственного, но, что бы они ни делали, — мужчины продолжают ускользать из их рук, а заветное кольцо становится всё дальше, пишет 5-tv.ru. Астрологи разобрались в возможных причинах такой неудачливости, и ответ есть — во всём виноваты звёзды.

Весы

Весы — просто прекрасные девушки, настоящее воплощение мечты любого мужчины, и именно это им мешает заполучить себе возлюбленного. Многие парни чувствуют неуверенность, когда понимают, насколько сильна конкуренция, и предпочитают отступить и найти вариант попроще.

Девы

У Дев обычно всё разложено по полочкам и в делах царит полный порядок. Но такой перфекционизм отпугивает потенциальных ухажёров, которые не могут соответствовать высоким идеалам Дев и вынуждены искать невесту в другом месте.

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Стрелец

Стрельцы обычно очень честны, что является невероятным плюсом. Но так считают не все — в некоторых моментах мужчины хотели бы услышать более сглаженную правду или не услышать её вовсе. Но Стрелец будет всё выкладывать как на духу, и такая резкость и бескомпромиссность по вкусу не каждому.

Телец