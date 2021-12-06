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Четыре знака зодиака, которым труднее выйти замуж

Обычно такие девушки всем хороши, но есть у них одна особенность, которая мешает построить крепкую семью.

6 декабря, 06:21
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<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

У многих женщин есть цель — найти своего единственного, но, что бы они ни делали, — мужчины продолжают ускользать из их рук, а заветное кольцо становится всё дальше, пишет 5-tv.ru. Астрологи разобрались в возможных причинах такой неудачливости, и ответ есть — во всём виноваты звёзды.

Весы

Весы — просто прекрасные девушки, настоящее воплощение мечты любого мужчины, и именно это им мешает заполучить себе возлюбленного. Многие парни чувствуют неуверенность, когда понимают, насколько сильна конкуренция, и предпочитают отступить и найти вариант попроще.

Девы

У Дев обычно всё разложено по полочкам и в делах царит полный порядок. Но такой перфекционизм отпугивает потенциальных ухажёров, которые не могут соответствовать высоким идеалам Дев и вынуждены искать невесту в другом месте.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Стрелец

Стрельцы обычно очень честны, что является невероятным плюсом. Но так считают не все — в некоторых моментах мужчины хотели бы услышать более сглаженную правду или не услышать её вовсе. Но Стрелец будет всё выкладывать как на духу, и такая резкость и бескомпромиссность по вкусу не каждому.

Телец

Девушки, родившиеся под знаком Тельца, обычно очень темпераментны, и такой горячий характер привлекает мужчин как огонь мотыльков. Однако страстные девушки ещё и скоры на расправу, а ревность их не знает границ. В таком союзе ни один мужчина не будет чувствовать себя комфортно, поэтому в него вступать никто и не спешит.

Три знака зодиака, которые не в силах не изменять женщинам

Три знака зодиака, которые не в силах не изменять женщинам

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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