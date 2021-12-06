В Минстрое объяснили новые штрафы за самовольное остекление балконов

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ объяснили, что штрафы за остекление балконов существовали и раньше, однако по новому закону, который вступает в силу с 1 марта, наказывать за это смогут не только обычных жильцов, но и организации.

"Ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что, согласно документу, требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что надзорные органы могут и сейчас при нарушении правил остекления балкона оштрафовать владельца, так как закон не является новшеством. В министерстве добавили, что парапет и козырёк балкона, балконные двери и проёмы, а также окна относятся к личному имуществу, но внешний вид дома может регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта РФ. С этими нормами необходимо ознакомиться перед выполнением работ.