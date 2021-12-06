Болдуин удалил аккаунт в Twitter после интервью о гибели украинки на съёмках "Ржавчины"

Американский актёр Алек Болдуин удалил один из двух своих аккаунтов в "Твиттере" после недавнего интервью, в котором назвал смертельный выстрел на съёмочной площадке фильма "Ржавчина" самопроизвольным. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Указывается, что у актёра было два верифицированных аккаунта в "Твиттере". Причём один из них Болдуин вёл активнее другого. В нём же делал различные заявления о трагедии на съёмочной площадке. Однако он удалил аккаунт @AlecBaldwin. В то же время страница @AlecBaldwln____ всё ещё активна, последний пост на ней был опубликован 20 октября, а предпоследний — 13 июня.

Причины удаления учётной записи неясны. Представители Болдуина ситуацию никак не прокомментировали.

Напомним, несколько дней назад Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". В беседе с телеканалом ABC он назвал смертельный выстрел самопроизвольным. По мнению актёра, ему не будет предъявлено официальных обвинений в убийстве оператора Халины Хатчинс.