Болдуин удалил аккаунт в Twitter после интервью о гибели украинки на съёмках "Ржавчины"
Причины таких действий артиста неясны. Его представители никак не прокомментировали ситуацию.
Алек Болдуин. Фото © Twitter / AlecBaldwln____
Американский актёр Алек Болдуин удалил один из двух своих аккаунтов в "Твиттере" после недавнего интервью, в котором назвал смертельный выстрел на съёмочной площадке фильма "Ржавчина" самопроизвольным. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Указывается, что у актёра было два верифицированных аккаунта в "Твиттере". Причём один из них Болдуин вёл активнее другого. В нём же делал различные заявления о трагедии на съёмочной площадке. Однако он удалил аккаунт @AlecBaldwin. В то же время страница @AlecBaldwln____ всё ещё активна, последний пост на ней был опубликован 20 октября, а предпоследний — 13 июня.
Причины удаления учётной записи неясны. Представители Болдуина ситуацию никак не прокомментировали.
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Напомним, несколько дней назад Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съёмочной площадке фильма "Ржавчина". В беседе с телеканалом ABC он назвал смертельный выстрел самопроизвольным. По мнению актёра, ему не будет предъявлено официальных обвинений в убийстве оператора Халины Хатчинс.
Алек Болдуин — один из самых красивых актёров современного кинематографа, обладатель престижных наград и несносного характера. На его счету множество ролей, но для большинства поклонников он навсегда останется романтическим героем из "Привычки жениться" и обаятельным психопатом из триллера "Присяжная". Подробнее о биографии звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
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