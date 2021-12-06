Умер 51-летний музыкант групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров

Российский композитор и аранжировщик, саунд-продюсер телекомпании НТВ, музыкант групп "Сплин" и "Колибри" Олег Эмиров скончался на 52-м году жизни. Об этом сообщила в "Фейсбуке" пресс-служба музыкального коллектива "Колибри", где он играл на клавишах.

"У нас большое горе. Сегодня ночью умер наш дорогой друг Олег Эмиров. Музыкант редкого и большого дара, высочайшего уровня культуры, мудрый друг, надёжный товарищ. Человек", — говорится в посте.

Как оказалось, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Олег Эмиров родился 8 сентября 1970 года в Ленинграде. В 1988-м окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. В 1999 году Эмиров начал работать аранжировщиком и саунд-продюсером телеканала НТВ. Он создал музыку к десяткам передач, среди которых "Утро на НТВ", "Намедни", "Большой брат", "Школа злословия", "Программа максимум". Эмиров также оформил музыкой каналы "ТВ Центр", ТНТ и украинские К1 и К2.

Вместе с тем Эмиров участвовал в создании таких альбомов, как "Резонанс. Часть 1" группы "Сплин", "Выше осени" и "Журнал живого" Tequilajazzz, также в его дискографии имеются вторая пластинка проекта Евгения Фёдорова Zorge, одноимённый альбом проекта "ВоваКатя" и многие другие.