Мороз в Петербурге побил температурный рекорд 1893 года

В Санкт-Петербурге этой ночью был побит температурный рекорд 1893 года, когда температура воздуха опустилась почти до минус 21 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус на своей странице в "Фейсбуке".

"Таких морозов в Санкт-Петербурге не было 128 лет! Сегодня в городе установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки –20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далёком 1893 году!" — написал синоптик.

Он добавил, что в XXI веке в Санкт-Петербурге всего дважды обновлялись рекорды холода — 3 января 2002 года и 14 июля 2015 года. Леус подчеркнул, что прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимы, а в последний раз такие морозы наблюдали 25 января 2019 года.