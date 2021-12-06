Глава Росавиации Нерадько поручил расследовать инцидент с едва не разбившимся самолётом S7

Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать обстоятельства и причины инцидента с едва не разбившимся из-за обледенения самолётом авиакомпании S7, который совершал рейс из Магадана в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.

"Расследование обстоятельств и причин авиационного инцидента будет проведено силами центрального аппарата Росавиации, председатель комиссии по расследованию — начальник Управления инспекции по безопасности полётов Росавиации Анвар Шайкамалов", — говорится в релизе.

Отмечается, что в "Авиарегистр России" передадут наземные и бортовые средства контроля и специалисты смоделируют ситуацию математически. Кроме того, эксперты уже анализируют качество противообледенительной обработки самолёта в аэропорту Магадана, образцы жидкости направлены в лабораторию Центра сертификации авиаГСМ ГосНИИ ГА. Также специалисты компании "Авиаметтелеком Росгидромета" исследуют метеорологическую обстановку в районе воздушной гавани в момент происшествия.