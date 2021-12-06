Глава Росавиации Нерадько поручил расследовать инцидент с едва не разбившимся самолётом S7
В частности, уже проводится анализ качества противообледенительной обработки лайнера, которая была проведена в аэропорту Магадана.
Фото © VK / S7 Airlines
Руководитель Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать обстоятельства и причины инцидента с едва не разбившимся из-за обледенения самолётом авиакомпании S7, который совершал рейс из Магадана в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба федерального агентства.
"Расследование обстоятельств и причин авиационного инцидента будет проведено силами центрального аппарата Росавиации, председатель комиссии по расследованию — начальник Управления инспекции по безопасности полётов Росавиации Анвар Шайкамалов", — говорится в релизе.
Отмечается, что в "Авиарегистр России" передадут наземные и бортовые средства контроля и специалисты смоделируют ситуацию математически. Кроме того, эксперты уже анализируют качество противообледенительной обработки самолёта в аэропорту Магадана, образцы жидкости направлены в лабораторию Центра сертификации авиаГСМ ГосНИИ ГА. Также специалисты компании "Авиаметтелеком Росгидромета" исследуют метеорологическую обстановку в районе воздушной гавани в момент происшествия.
Напомним, об инциденте с самолётом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана, стало известно 3 декабря. У летевшего в Новосибирск лайнера неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров.
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