Суд отказался удовлетворить жалобу Кокорина на взыскание 50 тысяч рублей в пользу водителя

Мосгорсуд отклонил жалобу нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, которого обязали выплатить 50 тысяч рублей водителю Виталию Соловчуку, в 2018 году пострадавшему в драке с участием футболиста. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", — сообщил в суде.

Напомним, что Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий осенью 2018 года были арестованы за две драки — в кафе и с тем самым водителем. Приговор суда был вынесен весной 2019 года, а в сентябре Кокорин и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца.

Одним из пострадавших в драках был Соловчук — водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Изначально он требовал от каждого из фигурантов дела по 250 тысяч рублей компенсации, но суд сократил эту сумму до 50 тысяч.