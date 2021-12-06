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"Авангард" объявил о возвращении обладателя Кубка Гагарина Семёнова из "Торонто"

В прошлом сезоне он отметился 14 забитыми шайбами и 21 результативной передачей, после чего отправился за океан.

6 декабря, 09:06

Фото © ХК "Авангард"

Омский "Авангард" объявил о возвращении своего воспитанника, нападающего "Торонто" Кирилла Семёнова. Об этом сообщает пресс-служба "ястребов".

Контракт с хоккеистом будет рассчитан до конца сезона. Отметим, что в составе "Торонто" Семёнов провёл три матча, но не сумел отметиться результативными действиями.

"Кирилл попробовал свои силы за океаном, это была его мечта — и мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи. В какой-то момент обсудили всё и поняли, что, учитывая предстоящую Олимпиаду и текущее положение дел, ему будет лучше вернуться в нашу семью. Кирилл не нуждается в дополнительном представлении, он является рекордсменом по количеству матчей, проведённых подряд за "Авангард", и давно любим нашими болельщиками — за свой талант и трудолюбие", — заявил генменеджер "Авангарда" Алексей Волков.

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Добавим, что в прошлом сезоне Семёнов отметился 14 забитыми шайбами и 21 результативной передачей, став вместе с "Авангардом" обладателем Кубка Гагарина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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