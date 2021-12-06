"Авангард" объявил о возвращении обладателя Кубка Гагарина Семёнова из "Торонто"

"Кирилл попробовал свои силы за океаном, это была его мечта — и мы отпустили его за ней, но постоянно оставались на связи. В какой-то момент обсудили всё и поняли, что, учитывая предстоящую Олимпиаду и текущее положение дел, ему будет лучше вернуться в нашу семью. Кирилл не нуждается в дополнительном представлении, он является рекордсменом по количеству матчей, проведённых подряд за "Авангард", и давно любим нашими болельщиками — за свой талант и трудолюбие", — заявил генменеджер "Авангарда" Алексей Волков.