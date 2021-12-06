Лукашенко призвал уйти от концентрации власти в одних руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже пора уходить от концентрации власти в руках одного человека и именно поэтому в республике работают над новой конституцией. Об этом политик сказал, согласовывая назначение руководителей местных органов власти.

"Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подравнять как-то конституцию", — указал Лукашенко.

Он отметил, что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека. Лидер республики подчеркнул, что общество требует перемен, а потому стране нужна новая конституция.

"Сейчас вопрос не в Лукашенко, а в сохранении стабильности в нашей стране", — заключил президент.