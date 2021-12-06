Россия и Индия заключили соглашения по военному сотрудничеству до 2030 года
Документы были подписаны в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу и его индийского коллеги Раджнатха Сингха в рамках встречи в формате "2+2" в Нью-Дели.
Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх. Фото © VK / Минобороны РФ
Россия и Индия заключили ряд соглашений, касающихся сотрудничества в военной сфере с 2021 по 2030 год. Об этом сообщил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх.
"Рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества", — написал министр на своей странице в "Твиттере".
Документы были подписаны в присутствии самого Сингха и министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках встречи в формате "2+2" в Нью-Дели. В переговорах также приняли участие главы МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар.
Глава оборонного ведомства Индии в ходе переговоров отметил, что страна высоко ценит серьёзную поддержку РФ. В свою очередь Шойгу назвал беспрецедентным доверие между двумя государствами.
Ранее Лайф рассказывал, что сегодня, 6 декабря, Индию с рабочим визитом посетит президент России Владимир Путин. Вместе с главой индийского кабмина они обсудят дальнейшее стратегическое партнёрство.
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