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Россия и Индия заключили соглашения по военному сотрудничеству до 2030 года

Документы были подписаны в присутствии министра обороны РФ Сергея Шойгу и его индийского коллеги Раджнатха Сингха в рамках встречи в формате "2+2" в Нью-Дели.

6 декабря, 09:11

Сергей Шойгу и Раджнатх Сингх. Фото © VK / Минобороны РФ

Россия и Индия заключили ряд соглашений, касающихся сотрудничества в военной сфере с 2021 по 2030 год. Об этом сообщил глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх.

"Рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества", — написал министр на своей странице в "Твиттере".

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Документы были подписаны в присутствии самого Сингха и министра обороны РФ Сергея Шойгу в рамках встречи в формате "2+2" в Нью-Дели. В переговорах также приняли участие главы МИД Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар.

Глава оборонного ведомства Индии в ходе переговоров отметил, что страна высоко ценит серьёзную поддержку РФ. В свою очередь Шойгу назвал беспрецедентным доверие между двумя государствами.

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Ранее Лайф рассказывал, что сегодня, 6 декабря, Индию с рабочим визитом посетит президент России Владимир Путин. Вместе с главой индийского кабмина они обсудят дальнейшее стратегическое партнёрство.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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