Дело о краже оборудования из "самолёта Судного дня" в Таганроге передано в суд
Обвиняемому в преступлении Жоре Хачунцу грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас он заключён под стражу.
Следователи завершили расследование уголовного дела о краже авиационного оборудования из самолёта Ил-86 в Таганроге и передали его в суд. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Ростовской области.
Так, в декабре 2020 года 36-летний мужчина и неизвестные проникли через аварийную дверь на борт воздушного судна и украли аппаратуру из самолёта на сумму более 2,5 миллиона рублей. При этом в материалах по-прежнему фигурирует самолёт Ил-86, хотя на самом деле пострадал Ил-80 ("самолёт Судного дня"), стоявший на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. По данному делу был задержан местный житель Жора Хачунц.
"Уголовное дело <…> с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу", — сказано в записи.
Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы, в настоящий момент обвиняемый находится под стражей.
Напомним, в начале декабря 2020 года стало известно о пропаже деталей с одного из четырёх в России "самолётов Судного дня". Как уже сообщал Лайф, пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находился на ремонте. Проводя утренний обход, он обнаружил, что один из люков самолёта был вскрыт, при этом до 26 ноября все двери лайнера были опечатаны. Позже по подозрению в совершении преступления был арестован местный житель Жора Хачунц.
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