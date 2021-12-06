Дело о краже оборудования из "самолёта Судного дня" в Таганроге передано в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела о краже авиационного оборудования из самолёта Ил-86 в Таганроге и передали его в суд. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Ростовской области.

Так, в декабре 2020 года 36-летний мужчина и неизвестные проникли через аварийную дверь на борт воздушного судна и украли аппаратуру из самолёта на сумму более 2,5 миллиона рублей. При этом в материалах по-прежнему фигурирует самолёт Ил-86, хотя на самом деле пострадал Ил-80 ("самолёт Судного дня"), стоявший на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. По данному делу был задержан местный житель Жора Хачунц.

"Уголовное дело <…> с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу", — сказано в записи.

Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы, в настоящий момент обвиняемый находится под стражей.