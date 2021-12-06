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Дело о краже оборудования из "самолёта Судного дня" в Таганроге передано в суд

Обвиняемому в преступлении Жоре Хачунцу грозит до 10 лет лишения свободы, сейчас он заключён под стражу.

6 декабря, 09:25
<p>Фото © <a href="https://structure.mil.ru/structure/forces/air/weapons/aviation/more.htm?id=10370881@morfMilitaryModel" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Министерство обороны Российской Федерации</a></p>

Фото © Министерство обороны Российской Федерации

Следователи завершили расследование уголовного дела о краже авиационного оборудования из самолёта Ил-86 в Таганроге и передали его в суд. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Ростовской области.

Так, в декабре 2020 года 36-летний мужчина и неизвестные проникли через аварийную дверь на борт воздушного судна и украли аппаратуру из самолёта на сумму более 2,5 миллиона рублей. При этом в материалах по-прежнему фигурирует самолёт Ил-86, хотя на самом деле пострадал Ил-80 ("самолёт Судного дня"), стоявший на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. По данному делу был задержан местный житель Жора Хачунц.

"Уголовное дело <…> с обвинительным заключением направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу", — сказано в записи.

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Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы, в настоящий момент обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в начале декабря 2020 года стало известно о пропаже деталей с одного из четырёх в России "самолётов Судного дня". Как уже сообщал Лайф, пропажу заметил начальник службы безопасности аэродрома Таганрог-Южный, где борт находился на ремонте. Проводя утренний обход, он обнаружил, что один из люков самолёта был вскрыт, при этом до 26 ноября все двери лайнера были опечатаны. Позже по подозрению в совершении преступления был арестован местный житель Жора Хачунц.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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