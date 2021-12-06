"Нужен повод, чтобы молотить Россию": Лукашенко заявил, что никто в РФ не собирается нападать на Украину
По его словам, то, что творится в Незалежной, неприемлемо не только для Москвы, но и для Минска.
Фото © ТАСС / Петров Николай
Россия не собирается нападать на Украину, а все подобные слухи Запад распространяет, чтобы был повод "молотить" Москву. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов.
"Нужен же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится на Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", — приводит его слова БелТА.
Отметим, что ранее агентство The Associated Press и газета The Washington Post сообщили, сославшись на источники, что, по данным американской разведки, Москва якобы в начале 2022-го может начать наступление на Украину. Издание WP сопроводило свою публикацию спутниковой съёмкой. До этого президент США Джо Байден заявил, что готовит план по защите Украины от "агрессии России". Президент России Владимир Путин в свою очередь назвал алармистскими заявления о "планах" Москвы вторгнуться в Незалежную.
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