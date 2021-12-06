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Пульмонолог Абакумов назвал пять причин одышки после ковида

Лишь в одном случае избавиться от неё поможет дыхательная гимнастика.

6 декабря, 09:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Одышка после перенесённого коронавируса может не исчезнуть после гимнастики, кроме того, она указывает на другие болезни. Поэтому упражнение с надуванием шариков иногда не помогает, предупредил врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов.

"Хоть 100 тысяч шариков надуй, если причина одышки кроется в болезни какого-то органа, проблема с дыханием не решится. Хуже того, можно упустить время и усугубить ситуацию", — написал он в "Инстаграме".

Причиной одышки может стать иммобилизация, и только в этом случае дыхательная гимнастика действительно может помочь. При таком процессе ослабевают межрёберные мышцы и диафрагма, но, чтобы быть уверенным, нужно исключить другие причины.

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Например, заболевания лёгких, среди которых фиброз, астма и хроническая обструктивная болезнь органов дыхания. Исключить их помогают компьютерная томография, спирография, а также исследование крови на специфические иммуноглобулины класса E. Катализатором появления одышки может стать анемия, то есть нехватка гемоглобина и эритроцитов в циркулирующей крови. Чтобы определить это, надо сдать анализы крови на ферритин, железо, гемоглобин, советует медик.

Также одышка может возникать из-за сердечной недостаточности — отёков и проблем с давлением. Чтобы в этом удостовериться, пациенту необходимо пройти ЭКГ, сделать УЗИ сердца и сдать тест на натрийуретический пептид. Пятой причиной возникновения затруднённого дыхания является тромбоз артерии лёгких. На это указывают боль в груди и кровохарканье, добавил пульмонолог.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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