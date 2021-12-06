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На Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов

Поп-королю грозит либо большой штраф, либо арест, либо обязательные работы. Суд рассмотрит дела 14 декабря.

6 декабря, 09:49
<p>Филипп Киркоров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CW_pEraqZ51/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

Филипп Киркоров. Фото © Instagram / fkirkorov

Российскому певцу Филиппу Киркорову грозит наказание по 90 административным протоколам, составленным на него за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.

Согласно сообщению пресс-службы инстанции, протоколы поступили к мировому судье участка № 422. Судебные заседания назначены на 14 декабря. Киркорову по каждому из дел грозит либо штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Филипп Киркоров ворвался на чужую свадьбу и бесплатно спел для молодожёнов

Филипп Киркоров ворвался на чужую свадьбу и бесплатно спел для молодожёнов

Ранее Лайф рассказывал о том, что суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду после появления Филиппа Киркорова вместе с блогером Давой в сопровождении массовки из полуголых мужчин. Также был оштрафован и главред телеканала Андрей Разыграев. Согласно судебному постановлению, штраф составил 100 тысяч рублей. Позднее Киркоров впервые высказался об эпатажном появлении, отметив, что на каждое светское мероприятие приходит со спутниками или спутницами, в зависимости от музыкального проекта, и ранее к нему претензий не возникало.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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