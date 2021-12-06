На Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов

Российскому певцу Филиппу Киркорову грозит наказание по 90 административным протоколам, составленным на него за уклонение от уплаты дорожных штрафов. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.

Согласно сообщению пресс-службы инстанции, протоколы поступили к мировому судье участка № 422. Судебные заседания назначены на 14 декабря. Киркорову по каждому из дел грозит либо штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Ранее Лайф рассказывал о том, что суд оштрафовал Муз-ТВ на миллион рублей за гей-пропаганду после появления Филиппа Киркорова вместе с блогером Давой в сопровождении массовки из полуголых мужчин. Также был оштрафован и главред телеканала Андрей Разыграев. Согласно судебному постановлению, штраф составил 100 тысяч рублей. Позднее Киркоров впервые высказался об эпатажном появлении, отметив, что на каждое светское мероприятие приходит со спутниками или спутницами, в зависимости от музыкального проекта, и ранее к нему претензий не возникало.