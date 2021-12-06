Два хоккеиста "Динамо" попали в список лучших игроков недели в КХЛ
Кроме того, туда же попали голкипер хабаровского "Амура" и молодой игрок ЦСКА.
Вадим Шипачёв. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
КХЛ назвала лучших хоккеистов 13-й игровой недели. В список попали сразу два представителя московского "Динамо".
Лучшим вратарём был признан голкипер "Амура" Патрик Бартошак, который одержал вместе с командой две победы в двух матчах. Кроме того, он отразил 98,55% бросков по своим воротам. Лучшим защитником недели был признан Антон Белов из "Динамо" (Москва). На его счету в этот игровой отрезок один гол и одна результативная передача.
Лучшим нападающим был назван Вадим Шипачёв, также представляющий столичное "Динамо". Он по итогам недели сумел набрать восемь очков (три гола + пять результативных передач). Среди новичков лучшим стал Тахир Мингачёв из столичного ЦСКА. На его счету — гол и один ассист.
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