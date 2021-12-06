Два хоккеиста "Динамо" попали в список лучших игроков недели в КХЛ

Лучшим вратарём был признан голкипер "Амура" Патрик Бартошак, который одержал вместе с командой две победы в двух матчах. Кроме того, он отразил 98,55% бросков по своим воротам. Лучшим защитником недели был признан Антон Белов из "Динамо" (Москва). На его счету в этот игровой отрезок один гол и одна результативная передача.