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В Петербурге предложили ввести единый стандарт остекления балконов для типовых домов

По словам эксперта, будут учитываться интересы жителей многоквартирного дома и получится способствовать поддержке малого и среднего бизнеса.

6 декабря, 19:12

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Руководитель ассоциации управляющих организаций "Межрегионразвитие" Владислав Воронков, комментируя новую инициативу Минстроя, предложил разработать в Санкт-Петербурге единый стандарт остекления балконов для типовых многоквартирных домов.

"Я бы использовал со стороны города "комплект" типовых архитектурных решений. Комитет по градостроительству и архитектуре может предложить "шаблон", как может выглядеть остекление балконов в том или ином доме, чтобы жители <...> не пытались каким-то образом потратить свои средства на индивидуальные решения", — цитирует телеканал "Санкт-Петербург" Воронкова.

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По его мнению, единый стандарт будет способствовать поддержке малого и среднего бизнеса. Занимающиеся остеклением компании смогут оптимизировать расходы, поскольку будут выполнять заказы от всего дома, а не от частных владельцев.

Однако подобные работы, как указал эксперт, можно проводить исключительно в рамках капитального ремонта. Для этого придётся изменить соответствующий региональный закон.

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Как ранее сообщал Лайф, в России с 1 марта могут ввести штрафы за самовольное остекление балконов. Штраф может увеличиться, если была перепланировка или переоборудование — демонтаж стены либо вынос батареи отопления.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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