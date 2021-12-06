В Петербурге предложили ввести единый стандарт остекления балконов для типовых домов

Руководитель ассоциации управляющих организаций "Межрегионразвитие" Владислав Воронков, комментируя новую инициативу Минстроя, предложил разработать в Санкт-Петербурге единый стандарт остекления балконов для типовых многоквартирных домов.

"Я бы использовал со стороны города "комплект" типовых архитектурных решений. Комитет по градостроительству и архитектуре может предложить "шаблон", как может выглядеть остекление балконов в том или ином доме, чтобы жители <...> не пытались каким-то образом потратить свои средства на индивидуальные решения", — цитирует телеканал "Санкт-Петербург" Воронкова.

По его мнению, единый стандарт будет способствовать поддержке малого и среднего бизнеса. Занимающиеся остеклением компании смогут оптимизировать расходы, поскольку будут выполнять заказы от всего дома, а не от частных владельцев.

Однако подобные работы, как указал эксперт, можно проводить исключительно в рамках капитального ремонта. Для этого придётся изменить соответствующий региональный закон.