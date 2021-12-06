В российских городах с фасадами зданий "большая беда", поэтому инициатива Минстроя о введении штрафов за самовольное остекление балконов поможет привести в порядок внешний вид архитектурных сооружений. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился известный российский блогер и журналист Илья Варламов, комментируя новый закон, который вступит в силу уже в марте 2022 года.

"Архитектура — это не просто красивое слово, это искусство! Здесь получается, что мы проектируем здание, архитектор думает, как оно будет смотреться, а потом приходит человек и начинает всё менять. В итоге <...> города становятся неопрятными, неаккуратными", — отметил Варламов.

В городах нашей страны практически не осталось не изуродованных фасадов, подчеркнул блогер. Он пояснил, что особенно контраст заметен, когда приезжаешь, к примеру, в Финляндию, где аналогичные здания выглядят куда чище, чем в РФ. По мнению журналиста, проблема с внешним видом строений тянется у нас ещё с 90-х годов, когда был так называемый период беззакония.

Перед покупкой квартиры любой гражданин, как считает собеседник, обязан чётко понимать, что в новом доме предусмотрено, а что нет. И если человеку хочется, чтобы у него был застеклён балкон, надо искать именно такое жильё, где это разрешено законом.

"Мы не можем себе представить, что какое-нибудь здание в центре Парижа, Амстердама или Лондона... человек купит себе квартиру и поставит стеклопакеты, застеклит балкон. Это немыслимо", — убеждён Варламов.

Что касается обычной жилой застройки, как правило, жильцы сами договариваются с управляющей компанией насчёт каких-то изменений, пояснил блогер. Зачастую, по его словам, ТСЖ проводит комплексную реконструкцию зданий, чтобы привести весь фасад к единому стилю.

"Важно помнить, что архитектура нас воспитывает, формирует вкус. Мы каждый день смотрим на это. Важно следить за тем, как выглядят наши города", — подытожил собеседник.