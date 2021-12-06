Техники аэропорта отрицают обработку чуть не разбившегося самолёта S7 стеклоомывайкой
Отмечается, что командир воздушного судна якобы попросил специалистов использовать раствор, на 75% состоящий из горячей воды, а на 25% — из жидкости с содержанием гликоля.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Техники аэропорта в Магадане не признают, что обрабатывали борт S7, который чуть не разбился из-за обледенения, автомобильной незамерзайкой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Так, один из сотрудников наземной службы заявил, что специалисты действовали по инструкции командира воздушного судна, который якобы дал установку обработать самолёт раствором, состоящим на 75% из горячей воды (65 градусов) и на 25% — из жидкости с содержанием гликоля. При этом командир другого лайнера попросил об обработке уже совсем в других пропорциях — 50% на 50%.
Однако, как сообщает телеграм-канал, в пробах, взятых на бетоне аэродрома, предварительно, не обнаружили гликоля, но зато нашли метиловый спирт.
Напомним, об инциденте с самолётом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана, стало известно 3 декабря. У летевшего в Новосибирск лайнера неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров.
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