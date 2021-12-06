Техники аэропорта отрицают обработку чуть не разбившегося самолёта S7 стеклоомывайкой

Техники аэропорта в Магадане не признают, что обрабатывали борт S7, который чуть не разбился из-за обледенения, автомобильной незамерзайкой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Так, один из сотрудников наземной службы заявил, что специалисты действовали по инструкции командира воздушного судна, который якобы дал установку обработать самолёт раствором, состоящим на 75% из горячей воды (65 градусов) и на 25% — из жидкости с содержанием гликоля. При этом командир другого лайнера попросил об обработке уже совсем в других пропорциях — 50% на 50%.

Однако, как сообщает телеграм-канал, в пробах, взятых на бетоне аэродрома, предварительно, не обнаружили гликоля, но зато нашли метиловый спирт.