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Мурашко раскрыл, сколько переболевших ковидом россиян обращается к врачам

Этот показатель говорит о важности программы углублённой диспансеризации для перенёсших коронавирусную инфекцию, отметил глава Минздрава.

6 декабря, 10:58

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 85% переболевших ковидом обращаются к медикам за помощью в ранний период после того, как вылечились от инфекции.

"После перенесённой новой коронавирусной инфекции 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения", — сообщил глава Минздрава на форуме в рамках "Российской недели здравоохранения – 2021".

В России за сутки выявили 32 136 случаев ковида, это минимум с 14 октября

В России за сутки выявили 32 136 случаев ковида, это минимум с 14 октября

По его словам, такой показатель говорит о важности программы углублённой диспансеризации для тех, кто перенёс CoViD-19.

Ранее Лайф писал, что в России выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину, находятся на карантине, всего у девяти из них был выявлен ковид.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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