Мурашко раскрыл, сколько переболевших ковидом россиян обращается к врачам

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 85% переболевших ковидом обращаются к медикам за помощью в ранний период после того, как вылечились от инфекции.

"После перенесённой новой коронавирусной инфекции 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения", — сообщил глава Минздрава на форуме в рамках "Российской недели здравоохранения – 2021".

По его словам, такой показатель говорит о важности программы углублённой диспансеризации для тех, кто перенёс CoViD-19.