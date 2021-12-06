Мурашко раскрыл, сколько переболевших ковидом россиян обращается к врачам
Этот показатель говорит о важности программы углублённой диспансеризации для перенёсших коронавирусную инфекцию, отметил глава Минздрава.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что 85% переболевших ковидом обращаются к медикам за помощью в ранний период после того, как вылечились от инфекции.
"После перенесённой новой коронавирусной инфекции 85% переболевших обращаются за медицинской помощью в раннем периоде уже после излечения", — сообщил глава Минздрава на форуме в рамках "Российской недели здравоохранения – 2021".
По его словам, такой показатель говорит о важности программы углублённой диспансеризации для тех, кто перенёс CoViD-19.
Ранее Лайф писал, что в России выявили первые случаи заражения штаммом "омикрон". Россияне, вернувшиеся из ЮАР на родину, находятся на карантине, всего у девяти из них был выявлен ковид.
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