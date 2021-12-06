Заслуженный пилот РФ Сытник назвал самое безопасное место в салоне самолёта

Самым безопасным местом в салоне самолёта является хвост. Об этом рассказал заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. Однако в некоторых случаях даже хвост не является гарантом сохранения жизни.

"Самое безопасное — это хвост самолёта. Если носом ткнулся, бывает, что люди выживают", — приводит его слова Ura.ru.

В свою очередь заслуженный лётчик-испытатель СССР Виктор Заболотский заметил, что безопасность пассажиров зависит от действий командира судна.

"Когда я сажусь в самолёт, могу чётко определить, о чём пилот думает в данный момент. Он думает о себе или о тех людях, которые сидят в салоне", — добавил собеседник агентства.

По словам Заболотского, если людей в салоне не мутит и не тошнит, значит, пилот думает о них, а вот если нет, хвост самолёта "начинает ходить".