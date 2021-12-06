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Головин рассказал, как выдал шикарный голевой пас пяткой в последнем матче "Монако"

Монегаски победили со счётом 4:0, а сам российский полузащитник появился на поле в середине второго тайма.

6 декабря, 10:49

Александр Головин. Фото © ТАСС / РА / Jonathan Moscrop

Полузащитник Александр Головин в беседе с "Чемпионатом" рассказал, как и почему отдал голевой пас пяткой на Виссама Бен-Йеддера в последнем матче против "Меца".

"Бен-Йеддер — умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждёт этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам", — заявил Головин.

Снова в полном порядке: Головин отметился голевой передачей в матче "Монако" против "Меца"

Снова в полном порядке: Головин отметился голевой передачей в матче "Монако" против "Меца"

Он также подчеркнул, что всегда старается отмечаться на поле результативными действиями и надеется выходить в стартовом составе в каждой игре.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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