Головин рассказал, как выдал шикарный голевой пас пяткой в последнем матче "Монако"

Полузащитник Александр Головин в беседе с "Чемпионатом" рассказал, как и почему отдал голевой пас пяткой на Виссама Бен-Йеддера в последнем матче против "Меца".

"Бен-Йеддер — умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждёт этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам", — заявил Головин.