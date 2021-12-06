Головин рассказал, как выдал шикарный голевой пас пяткой в последнем матче "Монако"
Монегаски победили со счётом 4:0, а сам российский полузащитник появился на поле в середине второго тайма.
Александр Головин. Фото © ТАСС / РА / Jonathan Moscrop
Полузащитник Александр Головин в беседе с "Чемпионатом" рассказал, как и почему отдал голевой пас пяткой на Виссама Бен-Йеддера в последнем матче против "Меца".
"Бен-Йеддер — умный нападающий, поэтому взаимодействовать с ним легко. Был уверен и чувствовал, что он ждёт этого паса пяткой. Ну а дальше он здорово разобрался сам", — заявил Головин.
Он также подчеркнул, что всегда старается отмечаться на поле результативными действиями и надеется выходить в стартовом составе в каждой игре.
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